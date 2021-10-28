В Украине предлагают изменить условия службы иностранцев в ВСУ

Соответствующее решение правительство приняло 28 октября на заседании, сообщает Еспресо.TV.

Кабинет Министров Украины утвердил проект указа президента Украины, которым предлагается внести изменения в Положение о прохождении военной службы в Вооруженных Силах Украины иностранцами и лицами без гражданства.

"Во время действия особого периода для военнослужащих по их желанию срок прохождения военной службы по новому контракту может быть продлен сроком от 1 до 10 лет, но не более чем до достижения предельного возраста пребывания на военной службе", - говорится в тексте проекта указа.

Документ разработан с целью приведения отдельных норм положения в соответствие с требованиями законодательства Украины, регулирующими вопросы прохождения военной службы иностранцами и лицами без гражданства.

Проектом предполагается изменить в тексте Положения название военных комиссариатов на территориальные центры комплектования и социальной поддержки, а также должности военных комиссаров военных комиссариатов на руководителей территориальных центров комплектования и социальной поддержки.

В указе предлагается нормировать срок продления прохождения военной службы по новому контракту, увольнение с воинской службы по контракту, присвоение очередных воинских званий иностранцам и лицам без гражданства во время действия особого периода.

Напомним, президент Владимир Зеленский внес изменения в положение о прохождении гражданами Украины военной службы в Вооруженных Силах.

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