В Украине предлагают изменить условия службы иностранцев в ВСУ
Правительство предлагает внести изменения в Положение о прохождении военной службы в Вооруженных силах Украины иностранцами и лицами без гражданства
Соответствующее решение правительство приняло 28 октября на заседании, сообщает Еспресо.TV.
Кабинет Министров Украины утвердил проект указа президента Украины, которым предлагается внести изменения в Положение о прохождении военной службы в Вооруженных Силах Украины иностранцами и лицами без гражданства.
"Во время действия особого периода для военнослужащих по их желанию срок прохождения военной службы по новому контракту может быть продлен сроком от 1 до 10 лет, но не более чем до достижения предельного возраста пребывания на военной службе", - говорится в тексте проекта указа.
Документ разработан с целью приведения отдельных норм положения в соответствие с требованиями законодательства Украины, регулирующими вопросы прохождения военной службы иностранцами и лицами без гражданства.
Проектом предполагается изменить в тексте Положения название военных комиссариатов на территориальные центры комплектования и социальной поддержки, а также должности военных комиссаров военных комиссариатов на руководителей территориальных центров комплектования и социальной поддержки.
В указе предлагается нормировать срок продления прохождения военной службы по новому контракту, увольнение с воинской службы по контракту, присвоение очередных воинских званий иностранцам и лицам без гражданства во время действия особого периода.
- Напомним, президент Владимир Зеленский внес изменения в положение о прохождении гражданами Украины военной службы в Вооруженных Силах.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.26
Покупка 26.26Продажа 26.49
-
EUR
Покупка 30.36Продажа 30.74
- Актуальное
- Важное