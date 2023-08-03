В Украине правоохранители разоблачили схему торговли новорожденными детьми
В Киеве разоблачили организованную преступную группу, продававшую новорожденных детей через границу под прикрытием суррогатного материнства
Об этом сообщает Государственная пограничная служба и Киевская городская прокуратура .
Отмечается, что в состав организации входило 12 человек, среди которых 2 соорганизатора и 10 участников. Организаторы схемы – руководители медицинских клиник, оказывающих услуги в сфере репродуктивной медицины в Киеве и Харькове. Другие участники – работники этих клиник, менеджеры, администраторы и адвокат.
"Под прикрытием программы суррогатного материнства за денежное вознаграждение они производили продажу новорожденных детей иностранным гражданам, проживающим в странах, где запрещено суррогатное материнство", - сообщает прокуратура.
Подозреваемые подыскивали на территории Харьковской области женщин-доноров яйцеклеток и женщин, которые из-за своего уязвимого состояния или материальных затруднений соглашались стать суррогатными матерями для иностранцев.
Размер денежного вознаграждения, получаемого участниками схемы, составлял от 50 до 70 тысяч евро за новорожденного ребенка. С них плата суррогатным матерям составляла около 12 тысяч евро.
По данным прокуроров, суррогатная мать после рождения ребенка разрешала перемещение младенца за границу и согласие на дальнейшее получение ребенком гражданства другой страны. В случае несогласия суррогатной матери на отдельные условия, участники схемы прибегали к угрозам и запугиванию. Также женщины получали значительно меньшее вознаграждение, чем было обещано.
Сейчас идет систематизация и анализ изъятой документации. Проверяется информация о около 40 фактах незаконного перемещения новорожденных детей из Украины за границу.
Примечание: согласно ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.
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