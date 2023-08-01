В Украине практический экзамен на водительское удостоверение позволили сдавать неограниченное количество раз. Подробности
Министерство внутренних дел с 1 августа изменило порядок сдачи экзаменов для получения права управления транспортными средствами и водительских удостоверений
Об этом информируют в сервисном центре МВД .
"Отмена трех попыток для сдачи практического экзамена призвана снизить моральный барьер для кандидатов, минимизировать потенциальный коррупционный риск, утвердить ориентированность на объективную оценку способностей кандидата для управления транспортным средством", - пояснил замминистра внутренних дел Богдан Драпятый.
Изменились сроки повторных экзаменов
Если кандидат в водители не прошел теоретический или практический экзамен в сервисном центре МВД, следующий назначается не ранее, чем через 10 календарных дней. Начиная считать со следующего дня после неудачной попытки. То есть теперь есть больше времени на повторение материала. А также теперь для сдачи практического экзамена предоставляется неограниченное количество попыток в течение двух лет со дня выдачи свидетельства об окончании практической подготовки.
Если кандидат на водителя не сдал теоретический экзамен в течение года со дня выдачи свидетельства об окончании теоретической части, то такое лицо снова допускается к экзамену по теории в сервисном центре МВД после повторного прохождения подготовки в учебном заведении и новым свидетельством об этом. В случае, если студент не прошел успешно практический экзамен в течение двух лет, то к следующей практике человек допускается только после прохождения теоретической и практической подготовки.
Что остается неизменным
Только после прохождения теоретического курса обучения и успешной сдачи экзамена начинается практика за рулем авто. Можно менять учебные заведения: теоретический курс в одном городе, затем пройти практическое обучение в другой автошколе. Так же и по сервисным центрам МВД.
Теоретический экзамен считается не сданным, если кандидат в водители допустил более двух ошибок в ответах. А практический - если допустил более трех типичных ошибок, создал ситуацию, вызвавшую необходимость вмешательства экзаменатора в управление транспортным средством для предотвращения аварийно-опасной ситуации, отказался выполнить упражнение экзамена, кроме случаев, когда выполнение команды может привести к нарушению ПДД.
Консультацию по сервисным центрам МВД можно получить по телефону (044) 290-19-88.
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