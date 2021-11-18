В Украине поймали агента РФ: собирал информацию об украинских спецслужбах и военных объектах
СБУ разоблачила агента российских спецслужб, который под прикрытием чиновника горсовета собирал разведывательную информацию о военных объектах в Харьковской области
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
По информации следствия, заведующий сектором гражданской защиты, оборонной, мобилизационной работы и взаимодействия с правоохранительными органами одного из горсоветов Харьковщины был завербован участником террористической организации "ДНР".
Он получил от куратора задачу собирать разведывательные данные о военных объектах Харьковщины, украинских спецслужбах и ВСУ, а также о проукраинских активистах.
Больше кураторов интересовали виды вооружений ВСУ и перемещение украинской военной техники.
Следствие выяснило, что информатор входил в агентурный аппарат одного из так называемых "депутатов Народного совета ДНР II созыва". По указанию ФСБ России террористы собирали разведывательную информацию, которую кафиры использовали для антиукраинской пропаганды.
Злоумышленник задержан, ему сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации) Уголовного кодекса Украины.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.37
Покупка 26.37Продажа 26.62
-
EUR
Покупка 29.82Продажа 30.24
- Актуальное
- Важное