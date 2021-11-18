В Украине поймали агента РФ: собирал информацию об украинских спецслужбах и военных объектах

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.



По информации следствия, заведующий сектором гражданской защиты, оборонной, мобилизационной работы и взаимодействия с правоохранительными органами одного из горсоветов Харьковщины был завербован участником террористической организации "ДНР".



Он получил от куратора задачу собирать разведывательные данные о военных объектах Харьковщины, украинских спецслужбах и ВСУ, а также о проукраинских активистах.



Больше кураторов интересовали виды вооружений ВСУ и перемещение украинской военной техники.



Следствие выяснило, что информатор входил в агентурный аппарат одного из так называемых "депутатов Народного совета ДНР II созыва". По указанию ФСБ России террористы собирали разведывательную информацию, которую кафиры использовали для антиукраинской пропаганды.



Злоумышленник задержан, ему сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации) Уголовного кодекса Украины.

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