В Украине появятся Силы киберобороны - Резников
Министерство обороны совместно с СНБО работает над завершением соответствующего законопроекта об образовании Сил киберобороны Украины
Об этом министр обороны Алексей Резников сообщил в интервью "РБК-Украина".
"Сейчас совместно с аппаратом СНБО и смежными структурами мы заканчиваем законопроект о Силах киберобороны, обсуждаем основной драфт. В указе президента написано о создании кибервойск, но мы пообщались со специалистами разных стран и согласились, чтобы это были Силы, это дает дополнительные юридические возможности, немного шире, чем у войск", - сказал Резников.
По его словам, пока не известно, во сколько обойдется создание Сил киберобороны, потому что пока не сформирована нормативно-правовая база.
"Мы сейчас работаем над нормативно-правовой базой. В законе будет записано, как эти силы будут выглядеть, какая у них структура и тогда будет понятно, какое на это финансирование и за какое время их можно развернуть", - отметил министр.
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