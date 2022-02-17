В Украине появятся Силы киберобороны - Резников

Об этом министр обороны Алексей Резников сообщил в интервью "РБК-Украина".



"Сейчас совместно с аппаратом СНБО и смежными структурами мы заканчиваем законопроект о Силах киберобороны, обсуждаем основной драфт. В указе президента написано о создании кибервойск, но мы пообщались со специалистами разных стран и согласились, чтобы это были Силы, это дает дополнительные юридические возможности, немного шире, чем у войск", - сказал Резников.



По его словам, пока не известно, во сколько обойдется создание Сил киберобороны, потому что пока не сформирована нормативно-правовая база.



"Мы сейчас работаем над нормативно-правовой базой. В законе будет записано, как эти силы будут выглядеть, какая у них структура и тогда будет понятно, какое на это финансирование и за какое время их можно развернуть", - отметил министр.

Напомним, 15 февраля в Украине произошла массовая атака на банки и портал "Дия", также не работали сайты Минобороны, ВСУ и ГСЧС.

Глава Минцифры Михаил Федоров заявил, что 15 февраля 2022 года на Украину совершили самую мощную в истории DDoS-атаку для дестабилизации ситуации в стране.

Начальник Департамента кибербезопасности Службы безопасности Украины Илья Витюк сообщил , что в DDoS-атаке против Украины есть четкий след иностранных спецслужб.