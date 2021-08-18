В Украине появятся 30 аудиогидов по случаю 30-летия независимости, - Минкультуры

Об этом сообщает пресс-служба Минкультуры.



"Аудиогид открывать историю нашей страны не только Украинской, но и иностранным гостям. Проект будет сразу две языковые версии - украинскую и английскую. Аудиогид можно будет воспользоваться во время посещения локации, а также слушать их в любой другое время", - говорится в сообщении.



Отмечается, что проект будет охватывать 30 культурных объектов со всей Украины. В частности, в список вошли Национальный музей истории Украины, Збаражский замок, гетманская резиденция Чигирин, Шевченковский национальный заповедник.



С полным перечнем культурных центров можно ознакомиться на сайте министерства.

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