Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".

"В последнее время мы видим работу Укроборонпрома и волонтеров, которые собирают донаты. Были закуплены средства дальнобойного поражения. И это говорит о том, что у нас действительно появляется большой флот беспилотников с дальностью полета более 3000 км в зависимости от тактико-технических данных" , – заметил Свитан.

По словам военного эксперта, этими беспилотниками мы можем добраться и до Кольского полуострова, и практически до Урала.

"Возможно, пока еще небольшими средствами поражения, но правильно выполненными ударами. Например, как это было сделано недавно в районе оккупированного Севастополя. Наши беспилотники уже работали и по территории РФ. Мы видим много взрывов на территории России, до тех военных объектов можно добраться только с воздуха", - добавил Свитан.