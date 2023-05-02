В Украине появляется флот беспилотников с дальностью полета более 3000 км, - военный эксперт Свитан
Полковник запаса ВСУ, военный эксперт Роман Свитан отметил, что наши беспилотники уже работают по территории России
Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".
"В последнее время мы видим работу Укроборонпрома и волонтеров, которые собирают донаты. Были закуплены средства дальнобойного поражения. И это говорит о том, что у нас действительно появляется большой флот беспилотников с дальностью полета более 3000 км в зависимости от тактико-технических данных" , – заметил Свитан.
По словам военного эксперта, этими беспилотниками мы можем добраться и до Кольского полуострова, и практически до Урала.
"Возможно, пока еще небольшими средствами поражения, но правильно выполненными ударами. Например, как это было сделано недавно в районе оккупированного Севастополя. Наши беспилотники уже работали и по территории РФ. Мы видим много взрывов на территории России, до тех военных объектов можно добраться только с воздуха", - добавил Свитан.
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