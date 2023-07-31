Об этом сообщает Музей украинской диаспоры .

Украинский культурный фонд принял участие в создании Виртуального музея украинской диаспоры, подписав договор с Международным благотворительным фондом мировых украинцев "Диаспора".

Сообщается, что будет создана платформа, на которой будут представлены оцифрованные коллекции Музея украинской диаспоры и его партнеров из других стран мира, а также исторические и культурные достижения мирового украинства, организаций и выдающихся выходцев из нашей страны, научные исследования об этническом сообществе.

Оцифрованные экспонаты Музея и Центра украинской культуры и образования в Канаде будут представлены в виртуальном музее на первом этапе. Среди них будут архивы первых украинцев там: последнего президента Украинской Народной Республики в изгнании Николая Плавьюка и знаменитого дирижера и композитора Александра Кошица, а также документы и произведения Кричевских, Булавицкого, Морозовой, украинских художников из Австралии.

"Мы ставим целью создать и постепенно наполнять виртуальный ресурс, который объединит диаспорные коллекции нескольких музейных и архивных институций. Сейчас мы активно сотрудничаем с "Ячейкой украинской культуры и образования" (Канада) и УВАН (США). Искренне приглашаем к сотрудничеству другие украинские и зарубежные организации", - сказала шеф-редактор проекта, директор Музея украинской диаспоры Оксана Пидсуха.

Проект представляют диаспороведы.