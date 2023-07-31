В Украине появится Виртуальный музей украинской диаспоры
Новый проект способствует созданию Виртуального музея украинской диаспоры, который объединит оцифрованные коллекции разных институтов мира
Об этом сообщает Музей украинской диаспоры .
Украинский культурный фонд принял участие в создании Виртуального музея украинской диаспоры, подписав договор с Международным благотворительным фондом мировых украинцев "Диаспора".
Сообщается, что будет создана платформа, на которой будут представлены оцифрованные коллекции Музея украинской диаспоры и его партнеров из других стран мира, а также исторические и культурные достижения мирового украинства, организаций и выдающихся выходцев из нашей страны, научные исследования об этническом сообществе.
Оцифрованные экспонаты Музея и Центра украинской культуры и образования в Канаде будут представлены в виртуальном музее на первом этапе. Среди них будут архивы первых украинцев там: последнего президента Украинской Народной Республики в изгнании Николая Плавьюка и знаменитого дирижера и композитора Александра Кошица, а также документы и произведения Кричевских, Булавицкого, Морозовой, украинских художников из Австралии.
"Мы ставим целью создать и постепенно наполнять виртуальный ресурс, который объединит диаспорные коллекции нескольких музейных и архивных институций. Сейчас мы активно сотрудничаем с "Ячейкой украинской культуры и образования" (Канада) и УВАН (США). Искренне приглашаем к сотрудничеству другие украинские и зарубежные организации", - сказала шеф-редактор проекта, директор Музея украинской диаспоры Оксана Пидсуха.
Проект представляют диаспороведы.
- В 2021 году украинец Владимир Мирко (Пилишенко) из американского города Рочестера, сын моряка флота УНР и члена Центральной Рады Василия Пилишенко, при жизни решил передать городу Днепру 15 тыс. отдельных томов и печатных журналов эмигрантской литературы.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
36.95
Покупка 36.95Продажа 37.71
-
EUR
Покупка 40.97Продажа 41.95
- Актуальное
- Важное