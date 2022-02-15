В Украине появится оператор систем накопления электроэнергии
Верховная Рада внесла в законодательное поле понятие систем накопления энергии и создала предпосылки для внедрения оператора
Соответствующий законопроект №5436-д был принят Верховной Радой 15 февраля.
Как известно, документ во втором чтении и в целом поддержали 312 депутатов.
Закон регулирует деятельность по накоплению энергии и определяет статус систем накопления энергии.
Также вводится понятие оператора системы накопления энергии, осуществляющего деятельность по накоплению энергии с целью ее продажи, предоставления вспомогательных услуг или предоставления услуг балансировки.
Кроме того, регулируются вопросы лицензирования деятельности по накоплению энергии, возможности использования такой системы потребителями и производителями электроэнергии. Кроме того, операторам системы передачи и распределения запретят заниматься накоплением энергии.
Основная цель таких изменений - оптимизация производства электроэнергии благодаря выравниванию графика нагрузки как на электростанцию, так и на инфраструктуру.
Отмечается, что системы накопления помогают интегрировать "зеленую" генерацию в энергосистему Украины и обеспечивают надежность выполнения планового графика выдачи мощности в сеть.
- Напомним, что Украина нуждается в расширении конкуренции на рынке электроэнергии, но новые игроки сюда не придут, если государство не обеспечит условия для доходной деятельности бизнеса.
- Президент Владимир Зеленский ответил самопровозглашенному президенту Беларуси Александру Лукашенко на угрозы перекрытия электроэнергии в случае войны и напомнил, что от отмены торговли между странами пострадает именно Беларусь.
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