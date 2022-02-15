В Украине появится оператор систем накопления электроэнергии

Соответствующий законопроект №5436-д был принят Верховной Радой 15 февраля.



Как известно, документ во втором чтении и в целом поддержали 312 депутатов.



Закон регулирует деятельность по накоплению энергии и определяет статус систем накопления энергии.



Также вводится понятие оператора системы накопления энергии, осуществляющего деятельность по накоплению энергии с целью ее продажи, предоставления вспомогательных услуг или предоставления услуг балансировки.



Кроме того, регулируются вопросы лицензирования деятельности по накоплению энергии, возможности использования такой системы потребителями и производителями электроэнергии. Кроме того, операторам системы передачи и распределения запретят заниматься накоплением энергии.



Основная цель таких изменений - оптимизация производства электроэнергии благодаря выравниванию графика нагрузки как на электростанцию, так и на инфраструктуру.



Отмечается, что системы накопления помогают интегрировать "зеленую" генерацию в энергосистему Украины и обеспечивают надежность выполнения планового графика выдачи мощности в сеть.

Напомним, что Украина нуждается в расширении конкуренции на рынке электроэнергии, но новые игроки сюда не придут, если государство не обеспечит условия для доходной деятельности бизнеса.

Президент Владимир Зеленский ответил самопровозглашенному президенту Беларуси Александру Лукашенко на угрозы перекрытия электроэнергии в случае войны и напомнил, что от отмены торговли между странами пострадает именно Беларусь.

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