В Украине появится новый спортивный телеканал

Об этом сообщает "Трибуна".

Национальный совет по телевидению и радиовещанию разрешил общественному вещателю изменить логотип спутникового канала "Суспильне Ужгород" на "Суспильне Спорт".

"Суспильне" имеет право на важный и интересный спортивный контент. Мы ощущаем запрос от аудитории, провайдеров и ОТТ-сервисов. Трансляции спорта в Т2 дают отличные числа. В соответствии с нашими правами мы будем пытаться сделать его доступным на всех технологиях", - заявил директор по организации и развитию сетей телерадиовещания "Суспильного" Дмитрий Грузинский.