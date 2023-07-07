В Украине появится новый спортивный телеканал
Украинские телезрители смогут просматривать спортивные трансляции на телеканале "Суспильне спорт"
Об этом сообщает "Трибуна".
Национальный совет по телевидению и радиовещанию разрешил общественному вещателю изменить логотип спутникового канала "Суспильне Ужгород" на "Суспильне Спорт".
"Суспильне" имеет право на важный и интересный спортивный контент. Мы ощущаем запрос от аудитории, провайдеров и ОТТ-сервисов. Трансляции спорта в Т2 дают отличные числа. В соответствии с нашими правами мы будем пытаться сделать его доступным на всех технологиях", - заявил директор по организации и развитию сетей телерадиовещания "Суспильного" Дмитрий Грузинский.
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