В Украине появится новая государственная авиакомпания: Зеленский раскрыл название

Об этом он заявил на форуме "Большое строительство: авиа и туризм", сообщает Укринформ .



"Было несколько рабочих названий. На сегодняшний день это Ukrainian National Airlines. Очень символично, "Украинские национальные авиалинии" - ЮНА. Как наше государство с большой историей, но всегда энергичное, и юное, и объединенное", - пояснил президент.



Он добавил, что украинский рынок сейчас не готов полностью реализовать государственные интересы в области авиаперевозок и анонсировал создание национального авиаперевозчика.



"Помимо обещаний, переходим к практической реализации - это наш национальный авиаперевозчик, создание его, которое будет начато, можно сказать, официально уже сегодня. Об этом подробно дальше мои коллеги расскажут", - отметил Зеленский.



Также он заявил, что экономическую целесообразность создания национальной авиакомпании подтвердили специалисты Франции.



"Речь идет не только об увеличении прибыли и пассажиропотока, но и в целом вопросы статуса, вопросы имиджа, вопросы престижа нашего государства. Наш национальный авиаперевозчик - независимый авиаперевозчик от любых других групп и других влияний", - рассказал президент.



Кроме того, Украина и Франция подписали меморандум о спецработе в области авиации.



"Меморандум о взаимопонимании между Мининфраструктурой и Airbus закрепляет общие цели Украины и Франции - развитие и сотрудничество в сфере авиации", - отмечают на официальном сайте Владимира Зеленского.



Документ определяет алгоритм дальнейшего сотрудничества государств в рамках создания национального авиаперевозчика, включая, но не ограничиваясь приобретением воздушных судов.



"Мы видим, что в Украине - стране, которая имеет огромный потенциал для туризма, для бизнеса и любых новых возможностей, есть большой потенциал для создания нового перевозчика", - подчеркнул вице-президент Airbus в Европе и Центральной Азии Кимон Сотиропулос.



Он добавил, что национальный авиаеревизник Украины создадут "с нуля", поэтому можно будет сразу инвестировать в более совершенные технологии, в лучший авиационный флот, который будет оставлять меньше углеродного следа, потреблять меньше топлива, а значит, меньше вредить окружающей среде.

В апреле 2020 г. президент Владимир Зеленский заявил, что хочет создать государственную современную авиакомпанию.

В августе 2021 года сообщалось, что авиакомпанию хотят создать до конца года.

Верховная Рада приняла законопроект №6298, предусматривающий выделение 2,5 млрд на дороги, инфраструктурную субвенцию и на национального авиаперевозчика.

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