В Украине появится единая система коммунальных услуг

Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил в ходе заседания правительства , передает Еспресо.TV.



"Это будет единственный инструмент, где граждане смогут сразу получить все услуги, связанные со сферой ЖКХ. Система упорядочит работу всех поставщиков коммунальных услуг, позволит прозрачное управление жилым фондом и домом, а также возможность онлайн заказа и оплаты коммунальных услуг", - отметил Шмигаль.



Кроме того, у граждан появится возможность сообщать о нарушениях в сфере благоустройства.



Для государства введение такого проекта важно для получения данных и контроля ситуации в жилищно-коммунальной сфере.



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