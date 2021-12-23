В Украине появится единая система коммунальных услуг
В четверг, 23 декабря, в правительстве была создана межведомственная рабочая группа, которая будет заниматься запуском проект-системы "Пространство жилищно-коммунальных услуг"
Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил в ходе заседания правительства , передает Еспресо.TV.
"Это будет единственный инструмент, где граждане смогут сразу получить все услуги, связанные со сферой ЖКХ. Система упорядочит работу всех поставщиков коммунальных услуг, позволит прозрачное управление жилым фондом и домом, а также возможность онлайн заказа и оплаты коммунальных услуг", - отметил Шмигаль.
Кроме того, у граждан появится возможность сообщать о нарушениях в сфере благоустройства.
Для государства введение такого проекта важно для получения данных и контроля ситуации в жилищно-коммунальной сфере.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
27.13
Покупка 27.13Продажа 27.36
-
EUR
Покупка 30.59Продажа 31.01
- Актуальное
- Важное