В Украине появится единая база вакансий с обновлением в режиме реального времени
Государственная служба занятости подписала соглашение с пятью порталами поиска работы, благодаря чему будет создана единая база вакансий
Об этом сообщило Министерство экономики в телеграмем.
"Государственная служба занятости при участии Министерства экономики Украины подписала договор о сотрудничестве и информационном взаимодействии с 5 крупнейшими сайтами по трудоустройству: robota.ua, work.ua, novarobota.ua, pidbir.com, grc.ua. Результатом сотрудничества станет создание единой базы вакансий", – написало министерство.
Будет наполнена база Государственной службы занятости и агентства по поиску работы. Информация о свободных рабочих местах будет обновляться в режиме реального времени, указало Минэкономики.
"Мы локализуем максимум предложений на рынке труда и данные о кадровом потенциале на одной площадке, что позволит предпринимателям быстро найти работников, а людям работу. Быстрое трудоустройство украинцев играет ведущую роль в восстановлении экономической активности", - прокомментировал заместитель министра экономики Украины Игорь Дядюра.
В свою очередь, сайты по трудоустройству также получат доступ к данным Государственной службы занятости и смогут размещать информацию о вакансиях, добавило министерство.
- Напомним, около 70% чехов поддерживают прием украинских беженцев, однако они обеспокоены социальным обеспечением и безработицей.
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