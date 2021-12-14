В Украине появится е-удостоверение ветерана войны
Во вторник, 14 декабря, Верховная Рада приняла законопроект № 5694 о внесении изменений в некоторые законы Украины об усовершенствовании функционирования Единого государственного реестра ветеранов войны и введении электронного удостоверения ветерана
За соответствующее решение проголосовало 310 народных депутатов, передает Еспресо.TV.
Цель закона – закрепить на законодательном уровне возможность для граждан Украины использовать в электронной форме отображение информации, содержащейся в удостоверении ветерана войны, пострадавшего участника Революции Достоинства и лица, на которое распространяется действие настоящего Закона (е-удостоверение ветерана). А также наладить автоматизированный информационный обмен между Единым государственным реестром ветеранов войны и автоматизированными информационными, справочными системами, реестрами и банками данных, держателем (администратором) которых являются государственные органы или органы местного самоуправления.
В е-удостоверении будут следующие данные:
- информация, содержащаяся в бумажном удостоверении личности;
- уникальный электронный идентификатор: QR-код, штрих-код или цифровой код;
- отцифрованный образ лица, содержащийся в Едином государственном реестре ветеранов войны или отображаемый в е-паспорте/э-паспорте для выезда за границу, с согласия лица.
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