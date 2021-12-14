В Украине появится е-удостоверение ветерана войны

За соответствующее решение проголосовало 310 народных депутатов, передает Еспресо.TV.

Цель закона – закрепить на законодательном уровне возможность для граждан Украины использовать в электронной форме отображение информации, содержащейся в удостоверении ветерана войны, пострадавшего участника Революции Достоинства и лица, на которое распространяется действие настоящего Закона (е-удостоверение ветерана). А также наладить автоматизированный информационный обмен между Единым государственным реестром ветеранов войны и автоматизированными информационными, справочными системами, реестрами и банками данных, держателем (администратором) которых являются государственные органы или органы местного самоуправления.

В е-удостоверении будут следующие данные:

информация, содержащаяся в бумажном удостоверении личности;

уникальный электронный идентификатор: QR-код, штрих-код или цифровой код;

отцифрованный образ лица, содержащийся в Едином государственном реестре ветеранов войны или отображаемый в е-паспорте/э-паспорте для выезда за границу, с согласия лица.



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Е-удостоверение ветерана формируется бесплатно средствами Единого государственного вебпортала электронных услуг, в частности через его мобильное приложение.