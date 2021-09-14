В Украине появился Телеграмм-канал для изучения жестового языка
В Украине создали Телеграмм-канал с бесплатными онлайн-уроками по изучению жестового языка
Об этом сообщили в общественной организации "Почувствуй", передает Укринформ.
"Для удобства изучения украинского языка жестов "Почувствуй" создала Телеграмм-канал, где каждый желающий сможет приобщиться к бесплатным онлайн-урокам. Кроме занятий с преподавателем в Zoom, здесь доступны уроки для детей от 6 лет и быстрые тесты на знание языка жестов", - говорится в сообщении.
Подписаться на канал можно по ссылке .
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