В Украине появился Telegram-бот для борьбы с "черными" лесорубами и поджигателями

Об этом во время презентации Telegram-бота в Укринформе сообщил заместитель главы по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Гослесагентства Виктор Смаль, передает Укринформ.

"Бот лесной отрасли - это инструмент коммуникации, который разработала наша команда в среде мессенджера Telegram. Он призван с одной стороны упростить и сделать более эффективным процесс общения с общественностью, а с другой - стать площадкой, благодаря которой мы будем быстрее получать информацию о том, что происходит в наших лесах ", - рассказал Смаль.

По его словам, украинцы с помощью бота смогут сообщить госорганам о незаконных рубках, браконьерстве, пожарах, выразить возможные замечания относительно невыполнения условий аукционных договоров поставки лесопродуктов и сформировать информационный запрос.



"Функционал будет меняться. Если мы будем видеть запрос и спрос на новые инструменты, то будем дорабатывать его. Рассчитываем на вашу помощь", - подытожил Смаль.

Воспользоваться Telegram-ботом можно здесь .