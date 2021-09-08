В Украине появился Telegram-бот для борьбы с "черными" лесорубами и поджигателями
Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины и Государственное агентство лесных ресурсов Украины создали Telegram-бот лесной отрасли, с помощью которого украинцы смогут информировать госорганы о "черных" лесорубах, пожарах и незаконной охоте
Об этом во время презентации Telegram-бота в Укринформе сообщил заместитель главы по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Гослесагентства Виктор Смаль, передает Укринформ.
"Бот лесной отрасли - это инструмент коммуникации, который разработала наша команда в среде мессенджера Telegram. Он призван с одной стороны упростить и сделать более эффективным процесс общения с общественностью, а с другой - стать площадкой, благодаря которой мы будем быстрее получать информацию о том, что происходит в наших лесах ", - рассказал Смаль.
По его словам, украинцы с помощью бота смогут сообщить госорганам о незаконных рубках, браконьерстве, пожарах, выразить возможные замечания относительно невыполнения условий аукционных договоров поставки лесопродуктов и сформировать информационный запрос.
"Функционал будет меняться. Если мы будем видеть запрос и спрос на новые инструменты, то будем дорабатывать его. Рассчитываем на вашу помощь", - подытожил Смаль.
Воспользоваться Telegram-ботом можно здесь .
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