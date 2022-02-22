В Украине появился сервис по мониторингу активности армии РФ на границе
Украинские специалисты запустили автоматический сервис по мониторингу активности армии Российской Федерации на границе с Украиной, который назвали "Границей"
Об этом идет речь в материале РБК-Украина.
Отмечается, что сервис позволяет в автоматическом режиме мониторить активность армии Российской Федерации у границ Украины.
Инициатор проекта - специалист, занимающийся аэрокосмической деятельностью в Украине и за ее пределами, имеющий псевдоним Vista Bravo.
"Я взял на себя ответственность организовать волонтерскую инициативу и применять свой опыт, чтобы бороться с дезинформацией, а также доносить до людей объективное положение дел на границе", - говорится в сообщении.
Уточняется, что сейчас сервис использует данные спутника Европейского космического Агентства Sentinel-1, оснащенного радаром с синтетической апертурой. Данные спутников Sentinel доступны на платформе Copernicus.
Авторы инициативы работают с ней через разработанный интерфейс, позволяющий скачивать данные по определенной локации за необходимый период.
"Мы планируем привлечь данные других спутников. Это позволит по уровню оперативности приблизиться к оперативности военной разведки, что очень важно в существующих условиях", – сообщил разработчик.
На сайте можно найти кликабельные геолокации размещений военных. По клику вы можете получить доступ к спутниковым снимкам.
Как известно, снимки производятся автоматически при пролете спутника над территорией Украины. На платформу они попадают в течение 1-2 часов после пролета Sentinel-1.
Vista Bravo поведал, что весь цикл получения, обработки и публикации данных работает в автоматическом режиме.
При этом снимки не зависят от изменений на локациях – изменения отслеживают и уже подсвечивают алгоритмы системы.
В настоящее время сайт работает в тестовом режиме.
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