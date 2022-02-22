В Украине появился сервис по мониторингу активности армии РФ на границе

Об этом идет речь в материале РБК-Украина.



Отмечается, что сервис позволяет в автоматическом режиме мониторить активность армии Российской Федерации у границ Украины.



Инициатор проекта - специалист, занимающийся аэрокосмической деятельностью в Украине и за ее пределами, имеющий псевдоним Vista Bravo.



"Я взял на себя ответственность организовать волонтерскую инициативу и применять свой опыт, чтобы бороться с дезинформацией, а также доносить до людей объективное положение дел на границе", - говорится в сообщении.



Уточняется, что сейчас сервис использует данные спутника Европейского космического Агентства Sentinel-1, оснащенного радаром с синтетической апертурой. Данные спутников Sentinel доступны на платформе Copernicus.



Авторы инициативы работают с ней через разработанный интерфейс, позволяющий скачивать данные по определенной локации за необходимый период.



"Мы планируем привлечь данные других спутников. Это позволит по уровню оперативности приблизиться к оперативности военной разведки, что очень важно в существующих условиях", – сообщил разработчик.



На сайте можно найти кликабельные геолокации размещений военных. По клику вы можете получить доступ к спутниковым снимкам.



Как известно, снимки производятся автоматически при пролете спутника над территорией Украины. На платформу они попадают в течение 1-2 часов после пролета Sentinel-1.



Vista Bravo поведал, что весь цикл получения, обработки и публикации данных работает в автоматическом режиме.



При этом снимки не зависят от изменений на локациях – изменения отслеживают и уже подсвечивают алгоритмы системы.



В настоящее время сайт работает в тестовом режиме.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb