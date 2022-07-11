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В Украине появился проект закона об уголовной ответственности за игнорирование воздушных тревог

11 июля, 2022 понедельник
17:48
Новости сирена

В Верховной Раде Украины зарегистрировали проект закона о внесении изменений в Уголовный кодекс Украины о нарушении законодательства в сфере гражданской защиты, совершенных в условиях военного положения

Об этом идет речь на сайте украинского парламента.

Законопроект предлагает установить, что нарушение требований законодательных и других нормативно-правовых актов в сфере гражданской защиты, совершенное должностным лицом предприятия, учреждения, организации или гражданином - субъектом предпринимательской деятельности в условиях военного положения, если это нарушение причинило вред здоровью людей, — карается штрафом от одной до трех тысяч не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (от 17 тыс. до 51 тыс. грн) или исправительными работами на срок до двух лет, или ограничением свободы на срок до трех лет, или лишением свободы на тот же срок.

Такие же действия, совершенные повторно, или если они повлекли гибель людей или другие тяжкие последствия, предлагают наказывать лишением свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до пяти лет.

  • 2 июля первый заместитель министра внутренних дел Украины Евгений Енин рассказал, что за 8-10 минут до прилета крылатой ракеты в селе Сергеевка Одесской области прозвучала воздушная тревога, но в полночь жители не вышли из 9-этажки.
  • 1 июля по Одесской области кафиры нанесли ракетный удар с самолетов стратегической авиации по направлению к Черному морю. В результате удара поврежден 9-этажный жилой дом. Погибли не менее 21 человека, еще 37 получили ранения.

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Украина
Верховная Рада
война с Россией
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