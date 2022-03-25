В Украине появился первый NFT-музей

Об этом сообщил глава Минцифры Михаил Федоров.



"Запустили первый в Украине NFT-музей войны. Он поможет распространить правду о российских военных преступлениях по отношению к украинцам. В NFT-музее сочетается блокчейн-технология, искусство и фиксация исторических фактов", - отметил он.



Проект реализовали Минцифра и украинское блокчейн-сообщество. Перейти в виртуальный музей можно на сайте.



Произведения представлены в цифровом виде как NFT-токены. Их может приобрести любой, а средства по продаже коллекции перечислят на официальный Ethereum-кошелек для Минцифры на гуманитарную помощь Украине.



Выпуск первой части коллекции будет состоять из произведений украинских художников, а в следующие выпуски войдут произведения художников со всего мира, отобранные мировыми дизайнерами и художниками, среди которых - Стефан Загмастер, Дэвид Карсон, Даниэль Ашрам.



"Весь мир должен знать о военных преступлениях РФ против Украины", - подчеркнул Михаил Федоров.

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