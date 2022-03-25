В Украине появился первый NFT-музей
В Украине запустили первый NFT-музей, который поможет рассказать правду о военных преступлениях РФ
Об этом сообщил глава Минцифры Михаил Федоров.
"Запустили первый в Украине NFT-музей войны. Он поможет распространить правду о российских военных преступлениях по отношению к украинцам. В NFT-музее сочетается блокчейн-технология, искусство и фиксация исторических фактов", - отметил он.
Проект реализовали Минцифра и украинское блокчейн-сообщество. Перейти в виртуальный музей можно на сайте.
Произведения представлены в цифровом виде как NFT-токены. Их может приобрести любой, а средства по продаже коллекции перечислят на официальный Ethereum-кошелек для Минцифры на гуманитарную помощь Украине.
Выпуск первой части коллекции будет состоять из произведений украинских художников, а в следующие выпуски войдут произведения художников со всего мира, отобранные мировыми дизайнерами и художниками, среди которых - Стефан Загмастер, Дэвид Карсон, Даниэль Ашрам.
"Весь мир должен знать о военных преступлениях РФ против Украины", - подчеркнул Михаил Федоров.
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