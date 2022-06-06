В Украине появился лагерь для военнопленных россиян |
Министр юстиции Денис Малюська сообщил о создании лагеря для военнопленных из России в одной из западных областей Украины
Об этом он сообщил в эфире телемарафона, передает Liga.net.
"Мы создали специальный лагерь для военнопленных на западе Украины, где содержатся те, в отношении которых нет ближайших ожиданий обмена", - сказал министр.
По его словам, россиян, только что попавших в плен или на которых есть планы их обменять, размещают в учреждениях Минюста.
Малюська отметил, что уровень содержания военнопленных "чуть лучше, чем содержание заключенного или осужденного": у них есть доступ к Красному Кресту, лучшее питание и средства гигиены.
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