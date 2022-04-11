В Украине появился чатбот о трудовых отношениях в условиях войны
Министерство экономики запустило в Telegram чатбот, который призван помочь найти ответы на вопросы по трудовым отношениям во время войны в Украине
Об этом сообщает пресс-служба министерства.
"Министерство экономики Украины создало чатбот @TrudEconomBot, с помощью которого пользователи смогут найти информацию об организации трудовых отношений во время войны", - говорится в сообщении.
Чатбот должен давать ответы на самые распространенные вопросы трудовых отношений во время войны.
"В сервисе по разделам систематизированы ответы на часто задаваемые вопросы об особенностях предоставления отпусков, оплаты труда, ведения документации и т.д. во время военных действий", - пояснили в Минэкономики.
Для начала использования необходимо нажать "start" и выбрать нужный раздел.
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