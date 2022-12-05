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В Украине появилось "Золотое сердце" для волонтеров. Награду получили 50 организаций

5 декабря, 2022 понедельник
21:45
Общество

В этом году в Украине положили начало награждению волонтеров специальным отличием "Золотое сердце". Его получили 50 волонтерских организаций

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский

Награду украинских волонтеров впервые вручили в Международный день волонтера, который отмечают 5 декабря. Как отметил Владимир Зеленский, теперь ежегодно в этот день Украина будет отмечать тех, кто "искал броники еще на Майдане", кто "плетет маскировочные сетки", кто "обеспечивает реабилитацию и протезирование", кто "печет хлеб для военных и развозит гуманитарку".

В перечень волонтерских организаций, получивших отличие, попали: Veteran Hub, Армия SOS, KSE Foundation, "Небесная гвардия", "Госпитальеры", фонд "Вернись живым", Фонд Сергея Притулы, "Соломенские котики", Razom for Ukraine , Общество Красного Креста Украины, United24, Группа активной реабилитации, Украинский женский батальон, World Central Kitchen, "Зоопатруль", UAnimals и т.д.

Как отметил Владимир Зеленский, хотя волонтерское движение стало частью фундамента Украины, до сих пор не было особого знака отличия, который мог бы стать символом нашей благодарности волонтерам и тем, кто дает силу этому движению.

«Хотя волонтерское движение стало частью фундамента Украины, у нас до сих пор не было особого знака отличия, который мог бы стать символом нашей благодарности волонтерам и тем, кто дает силу этому движению. Кто отдает частицу своей собственной жизни, чтобы помочь спасти жизнь других. Теперь такое отличие есть…. Каждый год будем еще отмечать волонтерские проекты, другие организации, новые личности. Люди должны знать, кто оказывает эту помощь для Украины. Люди должны знать, чье сердце дает нам такой результат, за который украинцы благодарны», – сказал президент.

  • За месяц волонтеры эвакуировали с деоккупированных территорий Луганщины около 70 человек.
  • Порошенко в Международный день волонтера поблагодарил волонтеров, которые с первых дней российской агрессии помогают ВСУ.

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