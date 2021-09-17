В Украине появилось оборудование для выявления новых штаммов коронавируса
В Центре общественного здоровья при Минздраве появилось оборудование для выявления новых штаммов коронавируса
Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.
В Центре общественного здоровья МОЗ Украины появилось оборудование для секвенирования (выявления новых штаммов) образцов SARS-CoV-2 выявленных у украинских пациентов.
Мощность секвенатора - 400 образцов в месяц.
"Убежден, что наличие лаборатории, которая может проводить секвенирование - это вопрос национальной безопасности. Теперь мы оперативно сможем реагировать на биологические угрозы и четко устанавливая источник", - заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко.
Ранее Украина отправляла образцы на секвенирование в лаборатории Всемирной организации здравоохранения, что занимало определенное время.
- В течение суток 16 сентября было зарегистрировано 6 624 новых случая COVID-19 (в том числе 677 детей и 105 медработников), 99 человек умерли, 1 914 пациентов выздоровели.
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