Об этом пишет Центр общественного здоровья.

Приложение облегчит пациенту лечение и отслеживание истории заболевания с помощью упрощенного доступа к медицинской информации, в частности:

План лечения;

Назначенного приема у врача;

Результаты исследований;

Истории приёмов у врача;

Получение разнообразной полезной информации.

Отмечается, что благодаря приложению можно эффективно контролировать критические действия процесса лечения. Для этого нужно настроить:

напоминание о выполнении плана лечения и его изменении;

напоминание о готовности исследований;

напоминание о предстоящем приеме у врача;

планирование следующей записи на прием.

Обновления будут поступать в реальном времени, поэтому пользователь никогда не упустит важное сообщение.