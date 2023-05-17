В Украине появилось мобильное приложение, которое помогает больным ВИЧ и туберкулезом следить за здоровьем
В Украине запустили мобильное приложение "Complete Care4you" - оно поможет пациентам с ВИЧ, туберкулезом или заместительной поддерживающей терапией следить за здоровьем
Об этом пишет Центр общественного здоровья.
Приложение облегчит пациенту лечение и отслеживание истории заболевания с помощью упрощенного доступа к медицинской информации, в частности:
- План лечения;
- Назначенного приема у врача;
- Результаты исследований;
- Истории приёмов у врача;
- Получение разнообразной полезной информации.
Отмечается, что благодаря приложению можно эффективно контролировать критические действия процесса лечения. Для этого нужно настроить:
- напоминание о выполнении плана лечения и его изменении;
- напоминание о готовности исследований;
- напоминание о предстоящем приеме у врача;
- планирование следующей записи на прием.
Обновления будут поступать в реальном времени, поэтому пользователь никогда не упустит важное сообщение.
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