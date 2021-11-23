В Украине появилось мобильное приложение для помощи женщинам и детям, пострадавшим от насилия
Украинское представительство Международного общественного движения против насилия "Белая лента" запустило мобильное приложение под названием WhiteRibbonUA для помощи женщинам и детям, пострадавшим от домашнего насилия
Об этом "Белая лента Украина" сообщает в Facebook
Посол доброй воли организации Татьяна Расмус отметила, что приложение должно стать дополнительной защитой от обидчика, если тот проверяет телефон жертвы. WhiteRibbonUA имеет дизайн, напоминающий календарь для месячного цикла женщины. Чтобы активировать приложение и вызвать помощь, необходимо задержать палец на верхней иконке приложения, где появится скрытое меню.
Платформа распределена на три направления по функционалу: экстренная помощь жертве, ведение учета фактов и предоставление информации для выявления признаков домашнего насилия.
В приложении собраны все телефонные номера для экстренного вызова и есть возможность найти ближайший центр поддержки, полицейский участок или службу экстренной помощи. Основная функция приложения – прямая связь с полицией.
В приложении также есть информация, как срочно собрать сумку для побега, а также психологические тесты для определения, являются ли отношения токсичными и насильственными.
Приложение WhiteRibbonUA доступно в App Store и Google Play .
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