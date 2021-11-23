Львов Главная
ru ua
Львов Главная
Коронавирус
Война с Россией
Главная Общество В Украине появилось мобильное приложение для помощи женщинам и детям, пострадавшим от насилия

В Украине появилось мобильное приложение для помощи женщинам и детям, пострадавшим от насилия

23 ноября, 2021 вторник
17:08
Общество

Украинское представительство Международного общественного движения против насилия "Белая лента" запустило мобильное приложение под названием WhiteRibbonUA для помощи женщинам и детям, пострадавшим от домашнего насилия

Об этом "Белая лента Украина" сообщает в Facebook

Посол доброй воли организации Татьяна Расмус отметила, что приложение должно стать дополнительной защитой от обидчика, если тот проверяет телефон жертвы. WhiteRibbonUA имеет дизайн, напоминающий календарь для месячного цикла женщины. Чтобы активировать приложение и вызвать помощь, необходимо задержать палец на верхней иконке приложения, где появится скрытое меню.

Платформа распределена на три направления по функционалу: экстренная помощь жертве, ведение учета фактов и предоставление информации для выявления признаков домашнего насилия.

В приложении собраны все телефонные номера для экстренного вызова и есть возможность найти ближайший центр поддержки, полицейский участок или службу экстренной помощи. Основная функция приложения – прямая связь с полицией.

В приложении также есть информация, как срочно собрать сумку для побега, а также психологические тесты для определения, являются ли отношения токсичными и насильственными.

Приложение WhiteRibbonUA доступно в App Store и Google Play .


Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb




 
Новости
женщины
мобильное приложение
домашнее насилие
Читайте также:
Лукашенко та Путін
22 ноября, 2021 понедельник
И Путин, и тем более Лукашенко, умирать не хотят, а потому 15 раз посчитают, прежде чем бить по Украине в новых направлениях, - Владимир Огрызко
Савік Шустер
21 ноября, 2021 воскресенье
Шустер о "Вагнергейте": Это начало конца. Полная утрата доверия. То, что они сделали со страной за последние 2,5 года – это реально стыдно
Аваков
22 ноября, 2021 понедельник
"Именно то, о чем вы подумали": Аваков обнародовал фото с Гройсманом, Гордоном, Шустером и Комаровским
Киев
+2
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 26.73
    Покупка 26.73
    Продажа 27.04
  • EUR
    Покупка 30.02
    Продажа 30.47
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2021, вторник
23 ноября
19:10
Виталий Миколенко
"Динамо" – "Бавария": онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов
18:56
При обстреле россиянами Красногоровки в жилой дом попал снаряд
18:54
Укрэксимбанк продает право требования по кредиту на строительство зернового терминала в порту "Очаков"
18:51
В Днепропетровской области разоблачили полицейских, которые продавали наркотики в особо крупных размерах
18:48
Инфографика
"Динамо"
"Динамо" – "Бавария": Шкурин неожиданно попал в стартовый состав киевлян на матч Лиги чемпионов
18:34
Свитолина вышла замуж за французского теннисиста
Свитолина рассказала, во сколько обошлась ее свадьба с Монфисом
18:32
оружие
CNN: США рассматривают возможность поставки Украине дополнительного оружия
18:22
За год аграрии получили 36,7 млрд грн льготных кредитов, - Лещенко
18:09
В районе ООС провели учения танковых резервов
В зоне ООС оккупанты ранили украинского военного
17:38
Зеленский назначил заместителем Ермака экс-руководителя "Запорожстали" Ростислава Шурму
17:28
Россия уже стала на путь Сталина, – министр обороны Литвы о ликвидации "Мемориала"
17:14
Израиль начал вакцинировать от COVID-19 детей 5-11 лет.
17:05
ЕС готовит черный список туристических и транспортных фирм, перевозящих нелегалов - Bloomberg
16:58
Культовый футболист Ибрагимович заговорил о президентских амбициях
16:54
ООН
ООН: в Западной и Центральной Африке более 21 тыс. детей принимают участие в войнах
16:43
газ
Цена на газ в Европе снова превысила $1000 за 1 тыс. кубометров
16:39
Экс-капитан сборной Украины получил руководящий пост в клубе УПЛ
16:30
Ирина Верещук
Верещук: из КПВВ "Чонгар" и "Каланчак" запустят транспорт в оккупированный Крым
16:01
Умер бывший южнокорейский диктатор Чон Ду Хван
16:00
Оманский кофе в бедуинской палатке в лагере возле Бидии, Оман
Кофе расколол Европу? История самого популярного напитка в мире
15:55
"Динамо" – "Бавария": букмекеры обесценили шансы украинцев в матче Лиги чемпионов
15:40
Месси спрогнозировал, сможет ли новый тренер "Барселоны" Хави добиться успеха
15:34
В Раде зарегистрировали законопроект о доплатах врачам за высокий уровень вакцинации
15:07
Михаил Саакашвили
После прекращения голодовки состояние здоровья Саакашвили улучшилось, - врач
15:00
Владимир Зеленский в Трускавце. 2 октября 2021 года
Зеленский планирует выступить с посланием в Раде 1 декабря
14:44
Украинского теннисиста поймали на допинге
14:35
Виктор Ляшко
Ляшко: нынешняя волна коронавируса в Украине идет на убыль
14:31
Пограничники задержали мужчину, который перевозил в РФ прах во флаконах для заправки принтеров
14:29
Иван Ордец
Экс-футболист сборной Украины продлил контракт с российским клубом
14:26
В Канаде Uber выходит на рынок каннабиса
14:20
Нафтогаз
Нефтегаз о расширении США санкций против участников "Северного потока-2": мощный инструмент для прекращения использования газа в качестве оружия
14:10
Сериал "Зов ада" сместил "Игру в кальмара" с первого места по популярности на Netflix
14:06
РФ не собирается ни на кого нападать, - Песков о возможном вторжении в Украину
13:56
Наблюдатели ОБСЕ обнаружили танк кафиров в жилой зоне Луганска
13:16
На Николаевщине в Черном море нашли перевернутую лодку: два человека погибли, еще одного ищут
13:14
Беларусь заявила, что отправила 118 мигрантов на родину
13:12
Обновлено
В Болгарии произошло ДТП с возгоранием автобуса: погибли 45 человек, среди них украинцев нет
13:09
Хайко Маас
Маас: Германия стремится к лучшим отношениям с Россией, но нужен прогресс по разрешению конфликта на Донбассе
12:57
Ковид в Европе
Следующая COVID-волна в Украине может начаться уже в январе 2022 года, - Киевская школа экономики
12:57
Powerball разыграет 224 миллиона долларов в ночь со среды на четверг. Узнайте как принять участие из Украины
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу adv@espreso.tv. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2021 ESPRESO.TV