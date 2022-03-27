Об этом говорится в Указе президента, – информирует Еспресо.TV .



Президент Украины Владимир Зеленский присвоил звание бригадного генерала трем офицерам Генштаба – Владимиру Ковалю, Валерию Стецюку и Геннадию Шаповалову.

"Присвоить военное звание бригадного генерала:

полковнику КОВАЛЮ Владимиру Валерьевичу – заместителю начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Украины;

полковнику СТЕЦЮКУ Валерию Ивановичу – начальнику Центрального управления оборонных ресурсов Генерального штаба Вооруженных Сил Украины;

полковнику ШАПОВАЛОВУ Геннадию Николаевичу – начальнику Главного управления военного сотрудничества Вооруженных Сил Украины", - говорится в документе.



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