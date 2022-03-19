В Украине появились лагеря для российских военнопленных, - Венедиктова

Об этом Венедиктова рассказала в интервью BBC .

По ее словам, лагеря для военнопленных появились согласно требованиям Женевской конвенции.

"Уже есть. Мы над этим поработали. Они есть, потому что этого, опять же, требует Женевская конвенция. Что касается военнопленных – даже медицинская помощь им оказывается почти на уровне, как оказывается нашим ребятам. Поэтому я считаю, что мы себя проявляем как цивилизованная страна, которая дает отпор агрессору, но сама не становится агрессором", - сказала Венедиктова.

Она добавила, что за военнопленных отвечает специально созданный правоохранительный орган – Военная служба правопорядка.

"Конечно, у нас военнопленные должны находиться в специальных военных лагерях, и мы это отработали, у нас подписан общий приказ с Минобороны, МВД, другими причастными службами, но это вопрос конкретно к ним", - отметила Венедиктова.

Напомним, 12 февраля Служба безопасности Украины обнародовала допрос пленного российского оккупанта, в котором он сознается о "расстрельных отрядах" для дезертиров .

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