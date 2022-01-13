В Украине появились инспекторы по органическому производству

Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.



"В настоящее время все кандидаты успешно сдали квалификационный экзамен. По решению комиссии им будут выданы свидетельства инспектора по органическому производству и/или обороту органической продукции с указанием отрасли органического производства", - заявил заместитель министра экономики Украины Тарас Качка.



В Украине впервые появятся инспекторы по органическому растениеводству, животноводству, грибоводству, аквакультуре, производству органических морских водорослей, производству органических пищевых продуктов (в том числе органического виноделия) и органических кормов, заготовке органических объектов растительного мира. Они будут работать по украинскому законодательству.

Напомним, владелец агробизнесов Виктор Щербачук заявил, что производство органики в Украине может исчезнуть из-за несовершенства закона о рынке земли.