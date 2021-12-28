В Украине появилась Стратегия информационной безопасности для противодействия российской агрессии
Президент Владимир Зеленский утвердил Стратегию информационной безопасности Украины
Об этом идет речь на сайте ОПУ.
В указе отмечается, что информационная политика России - это угроза Украине и другим демократическим государствам, ведь Россия направляет свои информационные операции на ключевые демократические институции, в частности выборы.
Санкции и эффективный механизм мониторинга и ответственности за их нарушение называют одним из действенных методов ответа на дезинформационную активность России.
Документ определяет стратегические цели и направления для обеспечения информационной безопасности Украины:
- Противодействие дезинформации и информационным операциям России.
- Обеспечение всестороннего развития украинской культуры и утверждение украинской гражданской идентичности.
- Повышение уровня медиакультуры и медиаграмотности общества.
- Обеспечение соблюдения прав человека на сбор, хранение, использование и распространение информации, свободу выражения своих взглядов и убеждений, защиту личной жизни, доступ к объективной и достоверной информации, а также обеспечение защиты прав журналистов.
- Информационная реинтеграция граждан Украины, проживающих на временно оккупированных территориях и прилегающих к ним территориях Украины.
- Создание эффективной системы стратегических коммуникаций.
- Развитие информационного общества и уровня культуры диалога.
Как говорится, от реализации Стратегии информационной безопасности ожидают следующих результатов:
- защищенное информационное пространство Украины;
- эффективное функционирование системы стратегических коммуникаций;
- осуществление эффективного противодействия распространению незаконного контента;
- обеспечение устойчивого процесса информационной реинтеграции граждан Украины, проживающих на временно оккупированных территориях Украины, и распространение украинского телерадиовещания на территориях Украины, прилегающих к временно оккупированным территориям;
- существенное повышение уровня медиакультуры и медиаграмотности населения;
- соблюдение конституционных прав человека на свободное выражение своих взглядов и убеждений, защиту частной жизни;
- обеспечение защиты прав журналистов;
- формирование украинской гражданской идентичности.
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