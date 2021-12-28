В Украине появилась Стратегия информационной безопасности для противодействия российской агрессии

Об этом идет речь на сайте ОПУ.

В указе отмечается, что информационная политика России - это угроза Украине и другим демократическим государствам, ведь Россия направляет свои информационные операции на ключевые демократические институции, в частности выборы.

Санкции и эффективный механизм мониторинга и ответственности за их нарушение называют одним из действенных методов ответа на дезинформационную активность России.

Документ определяет стратегические цели и направления для обеспечения информационной безопасности Украины:

Противодействие дезинформации и информационным операциям России. Обеспечение всестороннего развития украинской культуры и утверждение украинской гражданской идентичности. Повышение уровня медиакультуры и медиаграмотности общества. Обеспечение соблюдения прав человека на сбор, хранение, использование и распространение информации, свободу выражения своих взглядов и убеждений, защиту личной жизни, доступ к объективной и достоверной информации, а также обеспечение защиты прав журналистов. Информационная реинтеграция граждан Украины, проживающих на временно оккупированных территориях и прилегающих к ним территориях Украины. Создание эффективной системы стратегических коммуникаций. Развитие информационного общества и уровня культуры диалога.

Как говорится, от реализации Стратегии информационной безопасности ожидают следующих результатов: