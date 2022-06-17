В Украине появилась первая улица в честь главнокомандующего ВСУ Залужного
В поселке городского типа Старая Синява Хмельницкой области назвали улицу в честь главнокомандующего Вооруженными Силами Украины Валерия Залужного
Решение принял поссовет, передает Укринформ .
На сессии были переименованы улицы, названия которых связаны с пропагандой тоталитарных режимов.
Улицу и переулок Жукова переименовали в Генерала Залужного.
Также в поселке появились улицы Героев Мариуполя и Защитников Украины.
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