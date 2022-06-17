В Украине появилась первая улица в честь главнокомандующего ВСУ Залужного

Решение принял поссовет, передает Укринформ .

На сессии были переименованы улицы, названия которых связаны с пропагандой тоталитарных режимов.

Улицу и переулок Жукова переименовали в Генерала Залужного.

Также в поселке появились улицы Героев Мариуполя и Защитников Украины.