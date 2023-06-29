В Украине повысили тарифы на холодную воду
Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) одобрила повышение тарифов на холодное водоснабжение
Соответствующее решение регулятор принял на заседании 29 июня.
Повышение тарифов будет происходить в два этапа: с 1 июля по 31 августа и с 1 сентября 2023 года.
"Первый этап с 1 июля по 31 августа 2023 года и второй этап с 1 сентября 2023 года. На изменение тарифа на первом этапе влияют следующие факторы: увеличение стоимости электрической энергии, рост стоимости реагентов, изменение объемов реализации. На втором этапе – изменение расходов на оплату труда и актуализация расходов по выполнению обязательств по кредитным соглашениям с международными финансовыми организациями", - сказал представитель Комиссии.
Так, в Киеве тариф вырастет с 30,38 до 40,46 гривны, в Одессе - с 35,15 до 44,86 гривны за куб. м., в Виннице - с 25,62 до 47,75 гривны за куб. м, в Днепре - с 31,36 до 38,79 гривны за куб. м., в Ужгороде – 54,57 грн. В то же время, тарифы в Херсонской, Николаевской и Харьковской областях не будут трогать.
Сумма в платежках для среднестатистической семьи вырастет примерно на 60 гривен.
Для тех, кто получает субсидии, это решение никак не влияет, потому что субсидии будут перечислены, подчеркнули в НКРЭКУ.
- 10 марта стало известно, что НКРЭКУ планирует пересмотреть тарифы на централизованное водоснабжение и водоотвод в Украине.
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