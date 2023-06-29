Соответствующее решение регулятор принял на заседании 29 июня.

Повышение тарифов будет происходить в два этапа: с 1 июля по 31 августа и с 1 сентября 2023 года.

"Первый этап с 1 июля по 31 августа 2023 года и второй этап с 1 сентября 2023 года. На изменение тарифа на первом этапе влияют следующие факторы: увеличение стоимости электрической энергии, рост стоимости реагентов, изменение объемов реализации. На втором этапе – изменение расходов на оплату труда и актуализация расходов по выполнению обязательств по кредитным соглашениям с международными финансовыми организациями", - сказал представитель Комиссии.

Так, в Киеве тариф вырастет с 30,38 до 40,46 гривны, в Одессе - с 35,15 до 44,86 гривны за куб. м., в Виннице - с 25,62 до 47,75 гривны за куб. м, в Днепре - с 31,36 до 38,79 гривны за куб. м., в Ужгороде – 54,57 грн. В то же время, тарифы в Херсонской, Николаевской и Харьковской областях не будут трогать.

Сумма в платежках для среднестатистической семьи вырастет примерно на 60 гривен.

Для тех, кто получает субсидии, это решение никак не влияет, потому что субсидии будут перечислены, подчеркнули в НКРЭКУ.

10 марта стало известно, что НКРЭКУ планирует пересмотреть тарифы на централизованное водоснабжение и водоотвод в Украине.

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