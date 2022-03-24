В Украине повысили пенсионные гарантии для участников терробороны
Лица, входящие в состав добровольческих формирований территориальных громад, получили право на повышенные нормы пенсионного обеспечения, предусмотренные для военнослужащих из числа участников боевых действий
Об этом сообщает Минсоцполитики.
Согласно закону, лицам, которые входят в состав добровольческих формирований территориальных громад и принимают непосредственное участие в осуществлении мер, необходимых для обеспечения обороны Украины, предоставлено право на назначение досрочной пенсии по возрасту после достижения мужчинами 55 лет, женщинами – 50 лет и при наличии страхового стажа не менее 25 лет у мужчин и не менее 20 лет у женщин.
"В случае гибели лиц, входящих в состав добровольческих формирований территориальных громад, при выполнении задач, необходимых для обеспечения обороны Украины, членам их семей также дано право на повышенные нормы пенсионного обеспечения, предусмотренные для членов семей погибших военнослужащих", - добавляют в ведомстве.
- Напомним, уже 9,7 тысячи украинцев, получавших пенсию или денежную помощь через Укрпочту, и были вынуждены сменить место жительства из-за войны, получили выплаты по новому месту пребывания.
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