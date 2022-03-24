В Украине повысили пенсионные гарантии для участников терробороны

Об этом сообщает Минсоцполитики.

Согласно закону, лицам, которые входят в состав добровольческих формирований территориальных громад и принимают непосредственное участие в осуществлении мер, необходимых для обеспечения обороны Украины, предоставлено право на назначение досрочной пенсии по возрасту после достижения мужчинами 55 лет, женщинами – 50 лет и при наличии страхового стажа не менее 25 лет у мужчин и не менее 20 лет у женщин.

"В случае гибели лиц, входящих в состав добровольческих формирований территориальных громад, при выполнении задач, необходимых для обеспечения обороны Украины, членам их семей также дано право на повышенные нормы пенсионного обеспечения, предусмотренные для членов семей погибших военнослужащих", - добавляют в ведомстве.

Напомним, уже 9,7 тысячи украинцев, получавших пенсию или денежную помощь через Укрпочту, и были вынуждены сменить место жительства из-за войны, получили выплаты по новому месту пребывания.