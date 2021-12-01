В Украине повысили пенсии ряду категорий граждан

Об этом сообщает в Facebook пресс-служба Пенсионного фонда Украины.



Минимальная выплата по возрасту для граждан, достигших 65-летнего возраста и имеющих страховой стаж 35 лет для мужчин и 30 лет для женщин, выросла с 2400 грн до 2600 грн.



Пенсия по возрасту теперь составляет 1 934 грн вместо 1 854 грн. Увеличена сумма выплат шахтерам – с 5 562 грн до 5 802 грн. Семьи погибших военных будут получать 3868 грн вместо 3708 грн.



Также возросла пенсия для лиц с инвалидностью в результате войны и участников боевых действий: гражданам с первой группой инвалидности будут начислять 12 571 грн вместо 12 051 грн, со второй - 10 153,5 грн вместо 9 733 грн, с третьей - 6 962,40 вместо 6 674,40 грн. Выплаты для участников боевых действий выросли с 3893,40 до 4061,40 грн.



Ветеранам и членам семей погибших или умерших ветеранов также повысили выплаты: для лиц с первой группой инвалидности - 967 грн вместо 927 грн, со второй - 773,60 грн вместо 741,60 грн, с третьей - 580,20 грн вместо 556,20 грн. Участники боевых действий будут получать 483,50 грн вместо 463,50 грн.



Выросли выплаты для участников войны: с 370,80 грн или 278,10 грн до 386,80 грн или 290,10 грн. Для членов их семей выплаты увеличены с 463,50 грн или 185,40 грн. до 483,50 грн или 193,40 грн.



Жертвам нацистских преследований, которые имеют инвалидность, также будут начисляться большие выплаты: для лиц с первой группой инвалидности - 967 грн вместо 927 грн, со второй - 773,6 грн вместо 741,6 грн, с третьей - 580,2 грн вместо 556,2 грн. Для их семей выплаты выросли от 463,50 до 483,50 грн.



Максимальный размер пенсии в Украине увеличен с 18 540 грн до 19 340 грн.

Напомним, в ноябре министр социальной политики Марина Лазебная сообщила о повышении пенсий в декабре.

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