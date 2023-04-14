В Украине потеплеет: синоптик Наталья Диденко о погоде на Пасху

Об этом информирует синоптик Наталья Диденко .

15 апреля самой теплой ожидается погода в южной части Украины и в областях Прикарпатья, в течение дня +15...+20, в Крыму до +22°C.

Самым холодным окажется северная часть и северо-восток, а также Волынь и Ровенщина - в течение дня +4...+8°C.

На остальной территории Украины +10...+13°C.

Дожди завтра предполагаются в западных областях, в Житомирской и Винницкой областях.

Дождь, местами с мокрым снегом, ожидается в субботу на Харьковщине, Луганщине, Полтавщине. На остальной территории - без осадков.

Сегодня в Украине ожидается сильный ветер.

Порывы юго-восточного ветра будут временами достигать штормовых значений, 15-20 метров в секунду.

В Киеве 15 апреля будет сильный ветер и прохладно, днем +6…+8°C. Вечером возможен дождь.

В Пасху в Украине, везде потеплеет, днем ожидается +12...+16°C, на западе и юге +14...+18, на Закарпатье и крайнем юге до +20°C.

Дожди возможны ночью в северных областях, но небольшие. Осадки пройдут днем местами в западной части.

В большинстве областей Украины 16 апреля погода будет теплой и сухой.