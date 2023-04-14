В Украине потеплеет: синоптик Наталья Диденко о погоде на Пасху
В канун Пасхи, 15 апреля, в Украине будут наблюдаться температурные контрасты - от ночных +2...+4°C в Харьковской, Сумской, Полтавской областях до дневных +20...+22°C в Крыму
Об этом информирует синоптик Наталья Диденко .
15 апреля самой теплой ожидается погода в южной части Украины и в областях Прикарпатья, в течение дня +15...+20, в Крыму до +22°C.
Самым холодным окажется северная часть и северо-восток, а также Волынь и Ровенщина - в течение дня +4...+8°C.
На остальной территории Украины +10...+13°C.
Дожди завтра предполагаются в западных областях, в Житомирской и Винницкой областях.
Дождь, местами с мокрым снегом, ожидается в субботу на Харьковщине, Луганщине, Полтавщине. На остальной территории - без осадков.
Сегодня в Украине ожидается сильный ветер.
Порывы юго-восточного ветра будут временами достигать штормовых значений, 15-20 метров в секунду.
В Киеве 15 апреля будет сильный ветер и прохладно, днем +6…+8°C. Вечером возможен дождь.
В Пасху в Украине, везде потеплеет, днем ожидается +12...+16°C, на западе и юге +14...+18, на Закарпатье и крайнем юге до +20°C.
Дожди возможны ночью в северных областях, но небольшие. Осадки пройдут днем местами в западной части.
В большинстве областей Украины 16 апреля погода будет теплой и сухой.
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