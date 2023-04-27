Об этом идет речь в исследовании международного аналитического центра Globsec.

Аналитики отмечают, что около 30% территории Украины (174 тыс. кв. км) подверглись интенсивным боевым действиям. Эта территория требует осмотра и очистки от огромного количества взрывоопасных предметов, оставленных захватчиками. Украина является самой заминированной территорией в мире, опережая таких бывших лидеров, как Афганистан и Сирия.

Территорию, которую нужно расчистить, все еще очень трудно оценить или получить доступ, поскольку бои все еще продолжаются: около 18% территории Украины остается под оккупацией.

Сегодня Харьковская и Херсонская области остаются наиболее загрязненными регионами со всех освобожденных территорий, поскольку российские войска там находились дольше всего.

Российские войска демонстрируют печальную изобретательность в оставлении минных ловушек: они устанавливают жертвоактивные устройства на животных, трупы, а также двойные и даже тройные мины-ловушки на дорогах, полях и лесах. Сообщалось, что россияне также намеренно заражали сельскохозяйственные и сельскохозяйственные земли, чтобы запретить их использование для будущей экономической деятельности в Украине.

Эксперты особо подчеркивают, что работы по разминированию ведутся очень медленно. С февраля 2015 года в разминировании потребовалось 16 тыс. кв. км в Донецкой и Луганской областях, из них 7 тыс. кв. км на подконтрольных Украине территориях. Фактический размер очищенных территорий в 2015-2021 годах составил 414,56 кв. км. Все операторы вместе очищали в среднем 64 кв. км. Международные неправительственные операторы вместе (HALO Trust, DDG и FSD) производили в среднем 1,89 кв. км в год.

Занимаясь разминированием восточных территорий с 2014 года Украина получила необходимый опыт и навыки для этой работы. Однако есть острая потребность в помощи со стороны партнеров Украины. Стране будет крайне сложно выделять 3,7 млрд долларов в год на разминирование из собственных ресурсов.

В Украине работает около 500 различных групп разминирования или до 5000 военных инженеров/саперов. Этому количеству операторов понадобится примерно 20 лет, чтобы расчистить 4700 кв. км. При условии, что вся территория Украины площадью 174 000 кв.км, на которой прошли боевые действия, будет загрязнена, по данным человеческих ресурсов для очистки всех пострадавших территорий страны понадобится 757 лет.

Средняя ставка $4 за квадратный метр явно не по карману фермерам или даже городским домохозяйствам. Ввиду дефицита саперов в Украине люди прибегают к принятию предложений от несертифицированных так называемых "темных саперов". Украинское правительство признает существование проблемы, но не готово к ее решению.

Правительство намерено разработать новую национальную политику по разминированию в 2023 году. Новый План действий по разминированию сельскохозяйственных земель стал первым шагом в этом направлении.

Украинские власти добились успеха в создании рабочей информационной системы относительно минной осведомленности (наряду с дезагрегированной интерактивной картой мин). Также в своих социальных кампаниях по информированию о минной опасности, используя свою известную собаку-сапера Патрона как талисман и символ.

Однако Украина пока только пытается разработать последовательную правительственную политику и коммуникационную кампанию по противоминному образованию. Различные минно-просветительские кампании, проводимые многими сертифицированными операторами в Украине, не отвечают потребностям ситуации, и несчастные случаи все еще происходят каждый день.