Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Война с Россией В Украине потенциально заминировано 174 тыс. кв. км, при действующих темпах на обезвреживание уйдет 757 лет, - аналитики Globsec

В Украине потенциально заминировано 174 тыс. кв. км, при действующих темпах на обезвреживание уйдет 757 лет, - аналитики Globsec

27 апреля, 2023 четверг
22:08
Война с Россией

Потенциально заминирована почти треть Украины, что больше территории Великобритании, Уэльса и Северной Ирландии вместе взятых – это самый большой показатель в мире. В год на разминирование нужно $3,7 млрд.

Об этом идет речь в исследовании международного аналитического центра Globsec.

Аналитики отмечают, что около 30% территории Украины (174 тыс. кв. км) подверглись интенсивным боевым действиям. Эта территория требует осмотра и очистки от огромного количества взрывоопасных предметов, оставленных захватчиками. Украина является самой заминированной территорией в мире, опережая таких бывших лидеров, как Афганистан и Сирия.

Территорию, которую нужно расчистить, все еще очень трудно оценить или получить доступ, поскольку бои все еще продолжаются: около 18% территории Украины остается под оккупацией.

Сегодня Харьковская и Херсонская области остаются наиболее загрязненными регионами со всех освобожденных территорий, поскольку российские войска там находились дольше всего.

Российские войска демонстрируют печальную изобретательность в оставлении минных ловушек: они устанавливают жертвоактивные устройства на животных, трупы, а также двойные и даже тройные мины-ловушки на дорогах, полях и лесах. Сообщалось, что россияне также намеренно заражали сельскохозяйственные и сельскохозяйственные земли, чтобы запретить их использование для будущей экономической деятельности в Украине.

Эксперты особо подчеркивают, что работы по разминированию ведутся очень медленно. С февраля 2015 года в разминировании потребовалось 16 тыс. кв. км в Донецкой и Луганской областях, из них 7 тыс. кв. км на подконтрольных Украине территориях. Фактический размер очищенных территорий в 2015-2021 годах составил 414,56 кв. км. Все операторы вместе очищали в среднем 64 кв. км. Международные неправительственные операторы вместе (HALO Trust, DDG и FSD) производили в среднем 1,89 кв. км в год.

Занимаясь разминированием восточных территорий с 2014 года Украина получила необходимый опыт и навыки для этой работы. Однако есть острая потребность в помощи со стороны партнеров Украины. Стране будет крайне сложно выделять 3,7 млрд долларов в год на разминирование из собственных ресурсов.

В Украине работает около 500 различных групп разминирования или до 5000 военных инженеров/саперов. Этому количеству операторов понадобится примерно 20 лет, чтобы расчистить 4700 кв. км. При условии, что вся территория Украины площадью 174 000 кв.км, на которой прошли боевые действия, будет загрязнена, по данным человеческих ресурсов для очистки всех пострадавших территорий страны понадобится 757 лет.

Средняя ставка $4 за квадратный метр явно не по карману фермерам или даже городским домохозяйствам. Ввиду дефицита саперов в Украине люди прибегают к принятию предложений от несертифицированных так называемых "темных саперов". Украинское правительство признает существование проблемы, но не готово к ее решению.

Правительство намерено разработать новую национальную политику по разминированию в 2023 году. Новый План действий по разминированию сельскохозяйственных земель стал первым шагом в этом направлении.

Украинские власти добились успеха в создании рабочей информационной системы относительно минной осведомленности (наряду с дезагрегированной интерактивной картой мин). Также в своих социальных кампаниях по информированию о минной опасности, используя свою известную собаку-сапера Патрона как талисман и символ.

Однако Украина пока только пытается разработать последовательную правительственную политику и коммуникационную кампанию по противоминному образованию. Различные минно-просветительские кампании, проводимые многими сертифицированными операторами в Украине, не отвечают потребностям ситуации, и несчастные случаи все еще происходят каждый день.

оккупированные территории
помощь Украине
Читайте также:
Президент України Володимир Зеленський
26 апреля, 2023 среда
Си Цзиньпин провел телефонный разговор с Зеленским, в Украину прибудет представитель китайского правительства
Василь Ломаченко
26 апреля, 2023 среда
MEGOGO отказался от трансляции следующего боя Ломаченко
Антоніу Гутерреш
26 апреля, 2023 среда
Глава ООН направляется в Вашингтон для переговоров по "спасению" зернового соглашения
Киев
+8°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 37.35
    Покупка 37.35
    Продажа 38.02
  • EUR
    Покупка 40.88
    Продажа 41.84
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2023, четверг
27 апреля
23:18
В Дании подтвердили, что спецкорабль РФ находился у Северного потока накануне взрывов
22:58
Польша и Украина синхронно упростили поставки беспилотников для ВСУ
22:30
Кулеба и Боррель обсудили ускорение поставок в Украину оружия и боеприпасов из ЕС
21:08
Эксклюзив
Николай Княжицкий
Пока я не вижу предпосылок для парламентских выборов, должна закончиться война, - нардеп Княжицкий
21:05
Летом в Украине возможен дефицит электроэнергии, - глава Укрэнерго Кудрицкий
21:00
Обзор
Готовы ли ВСУ к наступлению, Россия сможет финансировать войну еще год, Пригожин шутит о Бахмуте, последствия разговора Си-Зеленского. Мировые СМИ об Украине 27 апреля
20:56
Украина получила второй дивизион ЗРК Patriot
20:44
США объявили о новых санкциях в отношении ФСБ РФ и КСИР Ирана
20:30
"Фокусируемся на сфере киберзащиты": Минцифры Украины и Японии подписали меморандум о сотрудничестве
20:26
Молдова присоединилась к группе по созданию спецтрибунала для РФ
20:22
В Черкассах во время выдачи повесток трое работников ТЦК избили мужчину: говорят "вел себя провокационно", назначена служебная проверка
20:15
Российских и белорусских спортсменов не будут заставлять письменно осуждать вторжение РФ в Украину, - президент ASOIF
20:11
Возле Варшавы во время церемонии открытия аэропорта столкнулись два учебных самолета
20:00
OPINION
Может, где-то между временами и есть то время, что есть временем расплаты...
19:39
НАТО
Шмыгаль заявил, что в июле Украина ожидает услышать, когда станет членом НАТО
19:34
Решение о возврате доплат военным усложнило переговоры с МВФ, - глава НБУ
19:34
МАФы и 15 капитальных построек: УПЦ МП масштабно застроила территорию киевской лавры, - и.о. гендиректора заповедника
19:17
В Луганской области готовят 500 россиян, которых завербовали в местах лишения свободы, — Генштаб
19:04
Эксклюзив
Княжицкий: Томос должен быть внесен в законодательство Украины
19:03
OPINION
Мудрик, беги из "Челси"
19:00
Обзор
Победные новости 428 дня войны: украинские партизаны в Херсонской области ликвидируют оккупантов, а Шмыгаль встретился с Папой Римским
18:54
Toyota
Более 10 млн: в течение года Toyota произвела и продала рекордное количество автомобилей
18:50
Эксклюзив
Дмитрий Разумков
Министерство финансов не знает, были ли заложены в бюджет средства на выплаты военным, - нардеп Разумков
18:45
ПАСЕ
ПАСЕ признала геноцидом депортацию украинских детей и взрослых в РФ
18:26
ВМС Ирана захватили нефтяной танкер, следовавший из Кувейта в США
18:19
В Укргидрометцентре прогнозируют, что 1–2 мая вода из Десны снова может подтопить Киев
18:06
Президент Южной Кореи в ходе визита в США пообещал продолжать поддержку Украины
18:04
OPINION
Победить в себе совка
17:46
До конца весны Украина получит промежуточный отчет по выполнению рекомендаций по вступлению в ЕС, - Шмыгаль
17:39
НБУ
Нацбанк улучшил прогноз по экономике Украины на 2023 год и размеру международных резервов
17:37
В Кыргызстане запретили деятельность "Радио Свобода"
17:31
В Украине до конца войны могут запретить производство и продажу сигарет для duty-free
17:24
Главе Полтавского райсуда, которая сливала ФСБ данные об азовцах, объявили подозрение
17:20
Эксклюзив
У Индии много российского вооружения, но вряд ли она будет продавать оружие в РФ, - военный эксперт Катков
17:16
Эрдоган после вчерашнего ухудшения здоровья поговорил с Путиным об Украине и зерновом соглашении
17:09
Михаил Федоров
В украинской школьной программе может появиться изучение искусственного интеллекта
17:00
Hyundai
Hyundai Motor планирует продать все заводы в России, - СМИ
16:58
УПЦ МП лишили права пользоваться земельными участками в Броварах
16:46
Враг ударил по селу возле Харькова: есть погибший и раненые работники облэнерго
16:46
В России объявили в розыск командующего украинскими ВМС Неижпапу
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV