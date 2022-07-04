Об этом сообщает Энергоатом.

Галущенко заявил, что зеленая трансформация будет в центре обновления Украины после победы в войне. Он отметил, что декарбонизацию энергетического сектора Украины планируется проводить благодаря развитию безопасной и углеродно-нейтральной ядерной энергетики. Также планируется ввести поэтапный отказ от угольных электростанций, развивать возобновляемые источники энергии и организовать развертывание аккумулирующих мощностей.

"Наша цель – построить 7,1 ГВт новых мощностей возобновляемых источников энергии, переходя на рыночные модели стимулирования зеленой энергетики, в частности, "зеленые" аукционы. Мы также планируем на первом этапе установить 750 МВт аккумулирующих мощностей. Это повысит стабильность энергетической системы", – отметил господин Галущенко.

Министр также рассказал об инициативе 10 ГВт экспорта водорода из Украины в ЕС, который очертила Еврокомиссия как стартовый показатель. Таким образом, развитие водородной энергетики также может внести весомый вклад в зеленую трансформацию.

Галущенко подчеркнул, что после получения статуса кандидата на вступление в Евросоюз, Украина должна думать о достижении целей Европейского зеленого соглашения одновременно с другими государствами ЕС.

"Мы будем разрабатывать нашу политику с полным уважением к европейскому законодательству, нашим будущим обязательствам по членству в ЕС и в полной координации с нашими европейскими партнерами", - добавил Галущенко.

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