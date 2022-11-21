Такое мнение он высказал в эфире Еспресо.



"Противовоздушная оборона является многоэшелонированной, то есть нельзя по одной линии поставить средства дивизиона ПВО и считать, что этим можно перехватить все ракеты. По моему мнению, "Железный купол" - это определенная реклама со стороны ПВО Израиля, потому что они заявляют о стопроцентной защите страны от вражеских нападений, но это не соответствует действительности и является только красивым названием, потому что там довольно небольшой участок границы и поставить большое количество средств ПВО намного проще, потому что это в десятки раз меньше, чем в Украине. Во-вторых, Израиль никогда не атаковали такими ракетами, которыми атакуют нас, а именно ракетами Х-101 или Х-555, или баллистическими ракетами "Искандер". По ним стреляют неуправляемыми ракетами, что-то вроде "градов", которые довольно легко перехватываются", - заметил военный аналитик.



Алексей Гетьман добавил, что если бы по Израилю стреляли такими же ракетами, как по нам, то их "Железный купол" дал количество пораженных целей в процентах меньше, чем дает наша ПВО.



"То есть ничего такого в Израиле не построили, а то, что построено у нас является гораздо более эффективной системой ПВО, чем в Израиле. Если объяснить простыми словами, то по Израилю стреляют хламом, а по нам - высокоточными ракетами, которые имеют средства борьбы с противовоздушными силами. Поэтому, у нас очень эффективная ПВО.Также наши партнеры нам постоянно предоставляют дополнительные зенитно-ракетные комплексы и сейчас их все даже трудно перечислить. На сегодняшний день нам не хватает только количества этих комплексов, так как определенное количество даст более плотную оборону. Соответственно, процент сбитых враждебных целей поднимется до 80% или 90%, потому что 100%, к сожалению, не может перехватить ни одна страна. Но тот процент, который мы перехватываем, намного выше, чем могут перехватить ПВО многих стран, даже стран НАТО", - подчеркнул Гетьман.

16 ноября в Пентагоне заявили, что системы противовоздушной обороны NASAMS, переданные США Украиной, перехватили 100% ракет, которые Россия направила на нашу страну 15 ноября.

18 ноября в Воздушных силах заявили о подготовке системы Hawk к защите неба над Украиной

Также в СНБО напомнили, что обезопасить Европу от ракет РФ можно, только обеспечив воздушный щит над Украиной.

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