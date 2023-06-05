В Украине постоянно проживают 29 млн человек, – Институт будущего
В Украине постоянно проживают ориентировочно 29 млн человек. При этом 8,6 млн граждан не вернулись домой из-за границы с начала полномасштабного вторжения РФ
Об этом сообщил украинский институт будущего.
"В Украине некому будет создавать ВВП. 8,6 млн украинцев не вернулись в Украину с начала полномасштабного вторжения РФ. По состоянию на май 2023 года постоянное население Украины, по оценкам УИМ, составляет 29 млн человек", – говорится в сообщении.
"Работают только 9,1-9,5 млн украинцев, а если отнять бюджетников, остается около 6-7 млн человек. Они и есть "упряжка", которая везет на себе других – 22-23 млн человек, в т.ч. пенсионеров, детей, учеников, безработных, иждивенцев, тех же работников бюджетной сферы и т.д.", - добавили в Институте будущего.
По данным исследователей, суммарный коэффициент рождаемости упал ниже 1, в то время как для роста численности населения должно быть больше 2.
"Если ничего не менять, в перспективе нескольких лет пенсионеров в Украине будет вдвое больше, чем работающих", – отметили в УИМ.
- В марте Институт будущего обнародовал результаты соцопроса , согласно которым 55% опрашиваемых видят перспективы за рубежом, которые влияют на их решение не возвращаться домой.
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