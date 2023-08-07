В Украине постепенно падает жара, местами дожди и грозы: прогноз погоды на 8 августа от Натальи Диденко
Во вторник, 8 августа, на западе, севере и местами в центральных областях ожидаются осадки, а в Киеве - облачно, во второй половине дня дождь и гроза
Об этом информирует синоптик Наталья Диденко .
Атмосферные фронты в Украину принесли дожди с грозами и ослабление жары. В большинстве областей преимущественно, потому что на востоке, во многих центральных областях и на юго-востоке еще печет.
На этой неделе в большинстве областей ожидается температура от 12 до 17 ° C ночью и от 21 до 26 ° C днем.
Изменение погоды: жара спадает
8 августа ожидается на западе +18...+22°C, на востоке и юго-востоке +29...+34°C, на остальной территории страны +23...+29°C.
Дожди с грозами завтра, во вторник, пройдут на западе, севере и местами в центральных областях.
На западе будет прохладнее. Умеренная температура воздуха будет доминировать в северных областях, а на востоке и юго-востоке – жаркая и сухая погода. На юге почти везде сухо, только в Одесской области будет дождь с грозой.
Погода в столице
В Киеве 8 августа небо затянется облаками. Дождь и гроза вероятнее во второй половине дня. Температура воздуха будет составлять +23...+25 °C.
Ветер западный 2,7 м/с.
- В эти выходные в Украине была жаркая погода с температурой до +40 °C, грозами и сильным ветром. По прогнозам синоптика, самое жаркое на юге и востоке страны.
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