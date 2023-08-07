Об этом информирует синоптик Наталья Диденко .

Атмосферные фронты в Украину принесли дожди с грозами и ослабление жары. В большинстве областей преимущественно, потому что на востоке, во многих центральных областях и на юго-востоке еще печет.

На этой неделе в большинстве областей ожидается температура от 12 до 17 ° C ночью и от 21 до 26 ° C днем.

Изменение погоды: жара спадает

8 августа ожидается на западе +18...+22°C, на востоке и юго-востоке +29...+34°C, на остальной территории страны +23...+29°C.

Дожди с грозами завтра, во вторник, пройдут на западе, севере и местами в центральных областях.

На западе будет прохладнее. Умеренная температура воздуха будет доминировать в северных областях, а на востоке и юго-востоке – жаркая и сухая погода. На юге почти везде сухо, только в Одесской области будет дождь с грозой.

Погода в столице

В Киеве 8 августа небо затянется облаками. Дождь и гроза вероятнее во второй половине дня. Температура воздуха будет составлять +23...+25 °C.

Ветер западный 2,7 м/с.