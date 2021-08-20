В Украине поставят около 9 млн доз COVID-вакцины, - Ляшко
Министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщил, что в Украине поставили 15 млн доз вакцин от коронавируса и еще ожидается около 9 млн
Об этом он сказал на брифинге по внедрению COVID сертификатов в "Операции" и взаимного признания с ЕС, сообщает Укринформ .
"Сегодня, в пятницу, будет сделано 8000000 уколов на территории Украины именно ковидною вакциной: 5000000 людей получат как минимум 1 прививки и 3 миллиона человек полностью получат две прививки. Но для полноценной интеграции в Европейский Союз нам нужны не только ІТ-решения, нам нужна и сознание. Поэтому я призываю всех проявить такое сознание, как проявили граждане стран-членов Европейского Союза и прийти к пунктам прививки ", - сказал он.
Ляшко отметил, что "сегодня на территорию Украины въехали уже более 15 млн доз вакцин".
Министр отметил, что сегодня на территории Украины есть 4 вакцины против коронавирусной болезни, разрешенные к использованию ВОЗ.
"Чаще всего вопрос, который мне задают в последние полтора-два месяца, - какая вакцина лучшая. Сегодня в украинском есть выбор - 4 продукты есть на территории Украины, все они разрешены к использованию Всемирной организацией здравоохранения, на них всех выдается международный сертификат о проведении вакцинации. Поэтому, отвечая на этот вопрос, я всегда говорю - лучшая вакцина та, которая есть рядом, а лучшее время сделать прививку - это сегодня ", - добавил Ляшко.
- Напомним, Виктор Ляшко назвал лучшую COVID-вакцину.
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