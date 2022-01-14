В Украине полный курс вакцинации от коронавируса прошли почти 92% педагогов, - Шкарлет
Министр образования и науки Сергей Шкарлет заявил, что в Украине более 1 млн 97 тыс. педагогов полностью вакцинированы от коронавируса
Об этом он написал в Telegram.
"По состоянию на 14 января 2022 года, по оперативной информации органов местного самоуправления, двумя дозами вакцины против COVID-19 привито более 1 млн. 97 тыс. работников образования, это почти 92% от общего количества", - сообщил министр.
Лидерами по количеству полностью вакцинированных педагогов являются области: Полтавская (96,74%), Днепропетровская (96,49%), Черкасская (96,02%), Луганская (96%) и Донецкая (95,56%).
Наибольшее количество вакцинированных двумя дозами работников демонстрируют заведения: специализированного образования – почти 97%; профессионального – почти 95%; общего среднего – почти 94%; дошкольного – почти 91%; профессионального высшего – 88%; высшего – почти 84%.
Около 2,5% педагогов не делали прививки от коронавируса, но 1% от общего количества работников образования имеют подтвержденные противопоказания к вакцинации.
По словам Сергея Шкарлета, 0,6% педагогов остаются отстраненными.
"Больше всего таких в Ривненской области (290 человек), Киевской (189) и Волынской (154)", - уточнил он.
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