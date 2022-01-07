В Украине полный курс COVID-вакцинации прошли почти 45% взрослого населения

Об этом сообщает пресс-центр Минздрава.



С начала вакцинальной кампании прививки от коронавируса получили 14 800 318 человек, из них вакцинированы одной дозой 14 800 316 граждан. Полный курс вакцинации от коронавируса прошли 13 950 698 человек.



Дополнительную прививку сделали 5 787 украинцев. Бустерную дозу вакцины ввели 16 216 человек.

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