В Украине полный курс COVID-вакцинации прошли 84,4% педагогов и 81% работников в сфере инфраструктуры
Глава МОН Сергей Шкарлет сообщил, что 84,4% педагогов в Украине прошли полный курс вакцинации от коронавируса
Об этом Шкарлетт написал в своем Telegram-канале.
"По оперативной информации, по крайней мере, одну дозу вакцины против COVID-19 получили более 1 млн 143 тыс. педагогических работников учебных заведений (95,7%). Двумя дозами вакцинировано 88,4% педагогов", - рассказал Шкарлетт.
Больше всего вакцинированных работников - в учреждениях специализированного образования (94,2%), профессионального (91%), общего среднего (90,8%), дошкольного (87,1%), профессионального предвысшего (85,4%) и высшего (79) ,3%).
Лидерами по вакцинации педагогов обеими дозами стали Днепропетровская (95,2%), Черкасская (94,5%), Сумская (93,9%), Луганская (93,7%) и Донецкая (92,8%) области.
В школах по крайней мере одну прививку имеют более 632 тысяч сотрудников (96,9%).
"Несомненным лидером стала Днепропетровская область, в которой 98,1% работников учреждений общего среднего образования получили обе дозы вакцины", - отметил Шкарлетт.
На дистанционном обучении находятся 164 школы (1,1% от общего количества), то есть на 251 заведение меньше, чем 7 декабря.
Министр образования и науки отметил позитивную динамику вакцинации среди работников детсадов. Одну прививку от коронавируса сделали 95,9%, а полностью иммунизированы более 87% сотрудников.
- Напомним, 3 декабря Сергей Шкарлет сообщил, что 86,8% работников учебных заведений Украины полностью вакцинированы от коронавируса.
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