В Украине полный курс COVID-вакцинации прошли 84,4% педагогов и 81% работников в сфере инфраструктуры

Об этом Шкарлетт написал в своем Telegram-канале.



"По оперативной информации, по крайней мере, одну дозу вакцины против COVID-19 получили более 1 млн 143 тыс. педагогических работников учебных заведений (95,7%). Двумя дозами вакцинировано 88,4% педагогов", - рассказал Шкарлетт.



Больше всего вакцинированных работников - в учреждениях специализированного образования (94,2%), профессионального (91%), общего среднего (90,8%), дошкольного (87,1%), профессионального предвысшего (85,4%) и высшего (79) ,3%).



Лидерами по вакцинации педагогов обеими дозами стали Днепропетровская (95,2%), Черкасская (94,5%), Сумская (93,9%), Луганская (93,7%) и Донецкая (92,8%) области.



В школах по крайней мере одну прививку имеют более 632 тысяч сотрудников (96,9%).



"Несомненным лидером стала Днепропетровская область, в которой 98,1% работников учреждений общего среднего образования получили обе дозы вакцины", - отметил Шкарлетт.



На дистанционном обучении находятся 164 школы (1,1% от общего количества), то есть на 251 заведение меньше, чем 7 декабря.



Министр образования и науки отметил позитивную динамику вакцинации среди работников детсадов. Одну прививку от коронавируса сделали 95,9%, а полностью иммунизированы более 87% сотрудников.



Кроме того, в сфере инфраструктуры вакцинирован 81% работников.



"Показатель вакцинации в государственной инфраструктурной сфере превышает национальный показатель в 1,8 раза", – сообщает



Лучший уровень вакцинации демонстрируют Государственное агентство развития туризма (100% работников получили по крайней мере первую дозу вакцины), Государственное агентство инфраструктурных проектов Украины (100% привитых первой дозой), министерство инфраструктуры (97% привитых первой дозой), Государственная авиационная служба Украины (97% привитых) первой дозой). Кроме того, в сфере инфраструктуры вакцинирован 81% работников."Показатель вакцинации в государственной инфраструктурной сфере превышает национальный показатель в 1,8 раза", – сообщает Мининфраструктуры Лучший уровень вакцинации демонстрируют Государственное агентство развития туризма (100% работников получили по крайней мере первую дозу вакцины), Государственное агентство инфраструктурных проектов Украины (100% привитых первой дозой), министерство инфраструктуры (97% привитых первой дозой), Государственная авиационная служба Украины (97% привитых) первой дозой).