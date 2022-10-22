В Украине полностью запретили деятельность 12 пророссийских партий

Об этом сообщила СБУ .

На днях Кассационный административный суд в составе Верховного Суда отклонил апелляцию "Социалистической партии Украины". Этим он окончательно запретил деятельность этой партии.

Такое решение принято на основании указа Президента и решения СНБО, в чьей основе - доказательства деструктивной деятельности партии, которые собирала СБУ в рамках реагирования на угрозы нацбезопасности. Среди таких доказательств – демонстративная поддержка и популяризация прокремлевской политики в отношении Украины и на уровне руководства, и на уровне "простых" членов партии.

Теперь на территории Украины полностью запрещена деятельность 12 пророссийских партий. Среди них:

"Оппозиционный блок";

"Социалисты";

партия "Справедливости и развития";

"Наши";

"Держава";

"блок Владимира Сальдо";

"Левая оппозиция";

"Партия Шария";

"Союз левых сил";

"Оппозиционная платформа – За жизнь";

"Прогрессивная социалистическая партия Украины";

"Социалистическая партия Украины".

Следователи СБУ установили, что члены этих партий помогали России установить свою власть на временно оккупированных территориях Украины, а также помогали в организации псевдореферендумов на этих территориях.

С начала полномасштабной войны СБУ начала более 80 досудебных расследований, в том числе в отношении депутатов советов разного уровня. В рамках этих производств уже объявили 37 подозрений. Отдельные подозреваемые сейчас скрываются от правосудия, в том числе на территории РФ.

"СБУ отмечает неотвратимость наказания за преступления против национальной безопасности Украины и в дальнейшем будет отстаивать интересы государства по подобным судебным делам", - отметили в СБУ.

21 октября СБУ задержала чиновника из Николаева, задачей которого было создать агентурную сеть РФ.