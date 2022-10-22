В Украине полностью запретили деятельность 12 пророссийских партий
По инициативе СБУ окончательно запретили деятельность 12 пророссийских партий на территории Украины
Об этом сообщила СБУ .
На днях Кассационный административный суд в составе Верховного Суда отклонил апелляцию "Социалистической партии Украины". Этим он окончательно запретил деятельность этой партии.
Такое решение принято на основании указа Президента и решения СНБО, в чьей основе - доказательства деструктивной деятельности партии, которые собирала СБУ в рамках реагирования на угрозы нацбезопасности. Среди таких доказательств – демонстративная поддержка и популяризация прокремлевской политики в отношении Украины и на уровне руководства, и на уровне "простых" членов партии.
Теперь на территории Украины полностью запрещена деятельность 12 пророссийских партий. Среди них:
- "Оппозиционный блок";
- "Социалисты";
- партия "Справедливости и развития";
- "Наши";
- "Держава";
- "блок Владимира Сальдо";
- "Левая оппозиция";
- "Партия Шария";
- "Союз левых сил";
- "Оппозиционная платформа – За жизнь";
- "Прогрессивная социалистическая партия Украины";
- "Социалистическая партия Украины".
Следователи СБУ установили, что члены этих партий помогали России установить свою власть на временно оккупированных территориях Украины, а также помогали в организации псевдореферендумов на этих территориях.
С начала полномасштабной войны СБУ начала более 80 досудебных расследований, в том числе в отношении депутатов советов разного уровня. В рамках этих производств уже объявили 37 подозрений. Отдельные подозреваемые сейчас скрываются от правосудия, в том числе на территории РФ.
"СБУ отмечает неотвратимость наказания за преступления против национальной безопасности Украины и в дальнейшем будет отстаивать интересы государства по подобным судебным делам", - отметили в СБУ.
- 21 октября СБУ задержала чиновника из Николаева, задачей которого было создать агентурную сеть РФ.
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