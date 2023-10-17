В Украине полностью восстановили 410 объектов медучреждений, разрушенных Россией, - Минздрав

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

Отмечается, что с начала полномасштабного вторжения Россия повредила 1449 объектов медучреждений. Еще 190 объектов были полностью разрушены: они не подлежат восстановлению. Наибольшие разрушения получили медучреждения Харьковщины, Киевщины, Донетчины, Днепропетровщины, Николаевщины, Херсонщины и Запорожской области.

В то же время больше всего объектов медучреждений удалось восстановить в Николаевской, Днепропетровской, Киевской, Харьковской и Черниговской областях.

"На сегодняшний день процесс восстановления медицинской инфраструктуры является приоритетом для государства. Ведь каждый пациент, в каждом уголке Украины должен иметь беспрепятственный доступ к нужной медицинской помощи. Именно поэтому, несмотря на системные обстрелы и бомбардировки со стороны России, Министерство здравоохранения вместе с партнерами работает над восстановлением медицинской инфраструктуры", - добавили в МОН.