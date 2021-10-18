В Украине полностью вакцинированы от коронавируса 6,4 млн человек, - Минздрав
В Украине вакцинировано по крайней мере одной дозой 7,9 млн человек, а полностью вакцинированных - 6,4 млн
Об этом сообщает Укринформ .
"Уже было вакцинировано по крайней мере одной дозой 7,9 млн человек, а полностью вакцинированных - 6,4 млн человек. Среди приоритетных групп вакцинированы по крайней мере одной дозой 82% медиков, также вакцинированы 81% педагогов по крайней мере одной дозой и 95% - военнослужащих", - цитирует агентство слова главного санитарного врача Украины Игоря Кузина.
Он добавил, что приоритетная группа, которая является наименее вакцинированной, - люди пожилого возраста. Одной дозой было вакцинировано 23% из них, или чуть больше 2 млн человек.
По информации Кузина, в Украине доступно более 14 млн доз различных вакцин. Каждый гражданин может выбрать одну из трех вакцин разного принципа действия.
Кроме того, в Минздраве отмечают, что в регионах, попавших в "красную" зону эпидемической опасности, нужно существенно нарастить темпы прививочной кампании от COVID-19.
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