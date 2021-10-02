В Украине полностью вакцинированы от COVID-19 5,7 млн человек
По состоянию на 2 октября две дозы вакцины от коронавируса получили 5,7 млн украинцев
Об этом сообщает Министерство здравоохранения.
За прошедшие сутки, 1 октября, против COVID-19 было вакцинировано 128 070 человек. Одну дозу получили 71667 человек полностью иммунизированы - 56403 человека.
С начала прививочной кампании привито 7144470 человек, из них получили одну дозу - 7144468 человек полностью иммунизированы и получили две дозы - 5731125 человек. Всего проведено 12875593 прививки.
- Напомним, 30 сентября министр здравоохранения Виктор Ляшко анонсировал отстранения от работы лиц, избегающих обязательной вакцинации, без сохранения заработной платы за время карантина.
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