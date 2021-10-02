В Украине полностью вакцинированы от COVID-19 5,7 млн человек

Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

За прошедшие сутки, 1 октября, против COVID-19 было вакцинировано 128 070 человек. Одну дозу получили 71667 человек полностью иммунизированы - 56403 человека.

С начала прививочной кампании привито 7144470 человек, из них получили одну дозу - 7144468 человек полностью иммунизированы и получили две дозы - 5731125 человек. Всего проведено 12875593 прививки.