В Украине полностью вакцинировано от коронавируса почти 93% педагогов
В Украине 92,8% работников учебных заведений прошли полный курс COVID-вакцинации
Об этом сообщил глава МОН Сергей Шкарлет.
"Две дозы вакцины получили более 1 млн 121 тыс. работников – это 92,8% по крайней мере одной дозой привито почти 97%", – написал он.
Лидерами по полной вакцинации педагогов: Харьковская (97,7%), Полтавская (97,6%), Луганская (96,8%), Днепропетровская (96,6%).
Больше всего вакцинированных обеими дозами работников в учреждениях специализированного образования (97,1%), профессионального (96,3%), общего среднего (94,5%), дошкольного (92%), профессионального высшего (89,3%), высшего ( 86,5%).
Министр отметил, что около 8 тыс. педагогов официально подтверждены противопоказания к вакцинации.
Он добавил, что в каникулах находится 42 школы, еще 4726 работают в дистанционном формате.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
28.6
Покупка 28.6Продажа 28.94
-
EUR
Покупка 31.8Продажа 32.31
- Актуальное
- Важное