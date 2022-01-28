В Украине полностью вакцинировано от коронавируса почти 93% педагогов

Об этом сообщил глава МОН Сергей Шкарлет.



"Две дозы вакцины получили более 1 млн 121 тыс. работников – это 92,8% по крайней мере одной дозой привито почти 97%", – написал он.



Лидерами по полной вакцинации педагогов: Харьковская (97,7%), Полтавская (97,6%), Луганская (96,8%), Днепропетровская (96,6%).



Больше всего вакцинированных обеими дозами работников в учреждениях специализированного образования (97,1%), профессионального (96,3%), общего среднего (94,5%), дошкольного (92%), профессионального высшего (89,3%), высшего ( 86,5%).



Министр отметил, что около 8 тыс. педагогов официально подтверждены противопоказания к вакцинации.



Он добавил, что в каникулах находится 42 школы, еще 4726 работают в дистанционном формате.



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