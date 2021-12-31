В Украине полностью вакцинировано 44,1% взрослого населения

Об этом сообщает пресс-центр Минздрава.



При этом 47,3% взрослых украинцев получили как минимум одну прививку от COVID-19.



"Согласно рекомендациям ВОЗ, показатель привитых людей в мире до конца года должен составлять 40%", - отметили в Минздраве.



За сутки 30 декабря в Украине от коронавируса привили 101 705 человек: первую дозу получили 27 065 человек, вторую дозу - 72 834 человека, дополнительную дозу - 578 человек, бустерную дозу - 1228 человек.



С начала вакцинальной кампании в Украине привито 14 698 234 человека. Из них первую дозу получили 14 698 232 человека, две дозы - 13 698 387 человек, дополнительной дозой вакцинировались 3880 человек, бустерной дозой - 4900 человек. В общей сложности сделано 28 405 399 прививок.



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