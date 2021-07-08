В Украине полностью вакцинировали более миллиона человек, - МЗ

Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

"С начала прививочной кампании привито 2178592 человека, из них получили одну дозу - 2178590 человек полностью иммунизированы и получили две дозы - 1018258 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 3196848 прививок ", - говорится в сообщении.



Против COVID-19 в сутки 7 июля сделали прививку 104680 человек. Из них одну дозу получили 42 029 человек, две дозы - 62651.