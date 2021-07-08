В Украине полностью вакцинировали более миллиона человек, - МЗ
В Украине полностью иммунизированы и получили две дозы вакцины от COVID-19 - 1018258 человек
Об этом сообщает Министерство здравоохранения.
"С начала прививочной кампании привито 2178592 человека, из них получили одну дозу - 2178590 человек полностью иммунизированы и получили две дозы - 1018258 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 3196848 прививок ", - говорится в сообщении.
Против COVID-19 в сутки 7 июля сделали прививку 104680 человек. Из них одну дозу получили 42 029 человек, две дозы - 62651.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
27.14
Покупка 27.14Продажа 27.36
-
EUR
Покупка 31.97Продажа 32.37
- Актуальное
- Важное